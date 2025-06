Birkózás: érmes reményekkel vágnak neki az U17-esek a szkopjei Eb-nek

A lehetséges harminc súlycsoportból csupán ötben nem szerepel majd magyar birkózó a hétfőn kezdődő, szkopjei U17-es Európa-bajnokságon. A kötött- és a szabadfogásúak között kilencen, illetve nyolcan, míg a női szakágban szintén nyolcan indulnak majd a kadétkorosztály kontinensviadalán.

Reálisan nézve a lányok mezőnyében lehetnek a legnagyobb reményeink az éremszerzésre, méghozzá nemcsak egy, hanem több súlycsoportban is.

A 46 kilósok között az a Sillei Janka képviseli majd a magyar színeket, aki bár még mindig csak 14 éves, vagyis serdülőkorúnak számít, már kétszeres U15-ös Európa-bajnoknak mondhatja magát,

és idén a Gymnasiadét is megnyerte. Mindeközben ebben az esztendőben már az U17-es korosztályban is kezdi letenni a névjegyét: a wolfurti és a zágrábi U17-es nemzetközi versenyen, illetve a hazai válogatókon is győzni tudott, tehát bátran állíthatjuk: eddig az egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és bebizonyította, hogy az idősebbek között is bőven lehet keresnivalója.

Szintén jó esélyekkel vághatnak neki az Eb-nek Zsitovoz Mária (53 kg),

aki vállsérülése miatt tavaly a versenyszezon érdemi részét kihagyni kényszerült. Felépülve idén újra csúcsformát mutat, magabiztosan nyerte a hazai válogatókat, s emellett Wolfurtban, Zágrábban, Tallinnban és Bukarestben is aranyérmet szerzett rangos nemzetközi versenyen. Rajtuk kívül az U15-ös Eb-bronzérmes Bereczki Rékára (69 kg), illetve az U17-es vb-ötödik Báger Barbarára (51 kg) is mindenképpen érdemes lesz odafigyelni.

A kétszeres U15-ös Európa-bajnok, idén a Gymnasiadét is megnyerő Sillei Janka lehet a magyar csapat egyik éremesélyese az U17-es Eb-n Forrás: Vasas SC

Ami a fiúkat illeti, náluk – mondhatni, szokás szerint – a kötöttfogásúaktól várhatunk majd többet. Várhatóan a kétszeres U15-ös Eb-harmadik Kovács Keve (51 kg) és az U17-es Eb-bronzérmes Kolompár Imre (71 kg) juthat a legmesszebb, ugyanakkor a többiek is képesek lehetnek meglepetést okozni.

A szabadfogású különítményben elsősorban Szikszai Levente (92 kg) jó szereplésében bízhatunk, aki a hazai mezőnyől kiemelkedik a súlycsoportjában, és idén a bukaresti, illetve a tallinni nemzetközi viadalon is első lett, így nem alaptalan megállapítás, hogy akár az érmekért is harcban lehet az Eb-n.

Mindent egybevéve,

a két-három érem reális elvárás lehet a válogatottól,

de persze ez a csillagok szerencsés együttállása esetén ebből akár négy-öt medál is lehet.

Hétfőn a kötöttfogásúak küzdelmeivel kezdődik az Eb programja, majd szerdától a lányok, péntektől pedig a szabadfogásúak következnek.

A MAGYAR VÁLOGATOTT INDULÓI AZ U17-ES EB-N:

Kötöttfogás:

Zatkó Gergő (48 kg), Kovács Keve (51 kg), Kazinczy Bálint (55 kg), Juhász Imre (60 kg), Torda Regő (65 kg), Kolompár Imre (71 kg), Kertész Dominik (80 kg), Kóródi Zsombor (92 kg), Kerepesi Ákos (110 kg)

Női birkózás:

Teleki Réka (43 kg), Sillei Janka (46 kg), Pálmai Eszter (49 kg), Zsitovoz Mária (53 kg), Báger Barbara (51 kg), Czeglédi Emese (65 kg), Bereczki Réka (69 kg), Bárány-Almási Bianka (73 kg)

Szabadofogás:

Sumejko Kiril (51 kg), Bódi Csaba (55 kg), Németh Bálint (60 kg), Láng Vince (65 kg), Tugyi Zétény (71 kg), Szécsényi Noel (80 kg), Szikszai Levente (92 kg), Juhász György (110 kg)

(Kiemelt képen: az U17-es válogatott tagjai, akik néhény hete 21 érmet nyertek a bukaresti nemzetközi versenyen Forrás: MBSZ)