Triatlon: folytatódik-e az utánpótlás sikerszériája?

Az eddigi legeredményesebb idényét zárta a múlt év végén a magyar triatlon: a sportág tavaly a 40. hazai születésnapját ünnepelte, és a versenyzők a kerek évfordulóhoz méltó teljesítményt nyújtottak. Felejthetetlen volt például Lehmann Csongor felnőtt Európa-bajnoki címe, ahogyan az utánpótlás remeklése is.

Fiataljaink korábban soha nem látott mennyiségben szállították az érmeket a világversenyekről.

A junior Európa-bajnokságon a 16 esztendős Szalai Fanni – elsőéves ifjúságiként, vagyis a mezőnynél jóval fiatalabban – aranyérmes lett, Kropkó Márton pedig harmadikként zárt, ahogyan nem sokkal később az ifjúsági Eb-n Szűcs András is. A kevésbé rangos versenyeken sem adták alább a mieink, a junior Európa-kupa-sorozatban szintén eredményesek voltak, mi több, a korosztály Európa-ranglistáján Magyarország megvédte első helyét. Az októberi utánpótlás-világbajnokságon felkerült a pont is az i-re: az U23-asok között Horváth Karol arany-, Kiss Gergely bronzérmet ünnepelt, a juniorok mezőnyében a már említett Szalai hajszállal maradt le a győzelemről, a mixváltó (Szalai és Kiss Kropkó Márta, valamint Dobi Gergő társaságában) a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Az eredménysort böngészve joggal bízhatnak abban a triatlonosaink, hogy 2025 is hasonlóan sikeres évük lesz. Az esztendő második felében megrendezendő világversenyek felé az Európa-kupákon át vezet az út.

„Az idén a szokásosnál valamivel korábban rendezik meg az U23-as és junior Európa-bajnokságot, így a korosztályos Európa-kupáknak is fontos szerepük lesz a válogatásban.Jó esélyekkel, erős válogatottakkal indulunk a sorozatban, okkal reménykedhetünk a szép eredményekben.Az első felvonáson például a tavaly junior Európa-bajnoki címet szerző Szalai Fanni is ott lesz, miközben rajta kívül is számos tehetségünk mutatja meg magát Portugáliában. Minden esélyünk megvan rá, hogy a juniorok között ismét top hármas eredményeket ünnepelhessünk” – mondta Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője még az első, Quarteirában rendezett állomás előtt, amelyen végül Szalai – bár sokáig vezette a mezőnyt – nem fejezte be a versenyt. A legjobb magyar eredményt Medvegy András érte el, aki huszadik lett.

A korosztályos versenyek mellett a felnőttek eseményeire is érdemes lesz figyelni, hiszen az U23-asok már az elitmezőny felé kacsingatnak, sőt meg is méretik magukat a „nagyok” között. Legutóbb az elsőéves U23-as Kropkó Márton több olimpikonnal a mezőnyben hetedik lett a londoni Supertri E vb-döntőjében, miután bejutott a 30 fős mezőny legifiatalabbjaként a 10 fős fináléba.

A junior Európa-kupa első állomásának eredményeiből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, hiszen közel sem volt teljes a magyar csapat az eseményen, ráadásul a formának a célversenyeken kell majd a topon lennie: júliusban tartják az U23-as és junior Európa-bajnokságot, szeptemberben az ifjúsági Eb-t, októberben pedig az U23-as és junior-világbajnokságot.

(Kiemelt képünkön: Szalai Fanni Forrás: World Triathlon)