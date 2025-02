Vízilabda: a Csiszár ikrek Comóból érkeztek az U18-as válogatottba

Hétfő reggel beindult a munka, és a margitszigeti Széchy-uszodában sorakoztak fel a legjobb U18-as vízilabdázóink, ugyanis a korosztály válogatottjának Korényi Balázs szövetségi tréner vezényelt edzést kilenc órai kezdéssel.

A megjelentek között ott volt Csiszár Dániel Miklós és Csiszár Márton Jenő is. A 17 éves ikerpár az olasz Como Nuoto együttesében pólózik, és a fiúk korábban részt vettek már itthon tehetséggondozó foglalkozáson, korosztályos válogatott összetartásán viszont első alkalommal mutatták meg magukat.

A közeg nem volt teljesen ismeretlen a testvérek számára, hiszen pályafutásukat a KSI-ben kezdték,

többek között Benedek Mórral, akivel ezen az edzésen is találkoztak és akivel jelenleg is szoros barátságot ápolnak. A KSI-ben annak idején a vízilabda alapjait Szedlmayer Ildikó ismertette meg a gyerekekkel, az ikrek ezért fogadták nagy örömmel, amikor a nevelőedzőnő is betoppant a délelőtti gyakorlásra. „Nagyon jó őket újra látni!” – jegyezte meg „Ildikó néni”.

A fiúk tízévesen, 2017-ben költöztek Olaszországba az édesapjuk, a korábbi rádiós és televíziós műsorvezető, diplomata Csiszár Jenő ottani munkája miatt, és Como sem volt ismeretlen a család számára, hiszen édesanyjuk, a kosárlabdázóként száz válogatott meccsig jutó Ujvári Eszter aktív pályafutása során játszott a lombardiai kisváros csapatában.

A margitszigeti edzés faltól falig úszással kezdődött, majd előkerült a labda, és egymás közötti kétkapuzással zárult. A kétórás összetartás után a testvérpár a társaikhoz hasonlóan nagy lihegések közepette mászott ki a medencéből.

„Kemény edzés volt, de nagyon élveztük – kezdte Márton. – Hatalmas megtiszteltetés, hogy meghívást kaptunk az U18-as válogatott összetartására, igyekeztünk a lehető legjobban teljesíteni és megfelelni az elvárásoknak. Comóban az U18-as és a másodosztályú felnőttcsapatban játszunk. Bár a klub szebb napokat is megélt, jó kezekben vagyunk, mert a többek között olimpiai bronzérmes szerb Predrag Zimonjics az edzőnk. Nem mellesleg

a magyarokat különös tisztelet övezi Comóban, hiszen a korábban ott játszó és edzősködő Kemény Dénes vagy a csapat egykori kiválóságának számító Tóth Imre legendák a klubban, és a mai napig sokat halljuk a nevüket.

Csiszár Márton Jenő magyar válogatott sapkában

„Jól érezzük magunkat Comóban, de nagyon szeretünk Magyarországra jönni – vette át a szót Dániel – Két éve egy hónapot töltöttünk a Ferencváros U18-as csapatának edzőtáborában a Népligetben, és az akkor még a fiatalokkal foglalkozó Nyéki Balázstól edzéstervet is kaptunk. Azok a napok is rengeteget segítettek a fejlődésünkben, mint ahogyan ez a válogatott edzés is. Külön öröm volt a számunkra, hogy a nevelőedzőnkkel, Szedlmayer Ildikóval is találkoztunk, mert nagyon sokat köszönhetünk neki, ő szerettette meg velünk a vízilabdát.”

A fiúk egyébként az olasz U18-as válogatott keretedzésére is meghívást kaptak, de

ha választaniuk kellene, abban egyetértenek, hogy a magyar nemzeti együttes mellett teszik le a voksukat.

A céljuk nem kisebb, mint a korosztályos válogatott többi tagjának: az olimpiai bajnok cím. És ahhoz, hogy a pályafutásuk minél inkább kiteljesedjen, otthonról is megkapják a kellő támogatást.

„Anyukánk élsportoló volt, és az ő tapasztalatai, tanácsai nekünk is sokat segítenek – folytatta Dániel. –

A szüleink szinte minden meccsünkön ott vannak, szeretnek minket nézni, mert az látják, hogy élvezzük, amit csinálunk.

Nem tartoznak a vehemens szurkolók közé, bár néha hallom a hangjukat. Kicsit babonásak is, mert mindig ugyanarra a helyre ülnek egy sarokban. Jó érzés őket látni a lelátón, és az is, hogy mindenben számíthatunk rájuk.”

Csiszár Dániel Miklós az U18-as válogatott edzésén

A fiúk egymást is igyekeznek segíteni. Elmondásuk szerint különböző személyiségek, és talán ezért sincs köztük túlzott rivalizálás.

Nem vagyunk féltékenyek egymásra, legalább annyira tudunk örülni a másikunk sikerének, mint a sajátunknak

– mondta Márton. – Amiben tudjuk, támogatjuk egymást és összhangban vagyunk a medencében is. Valamiért sokkal több gólt tudok lőni azokból a passzokból, amelyeket a testvéremtől kapok. Egyébként a sportági legenda, Szívós Pista bácsi már egész kiskorunkban megjósolta, hogy mi lesz belőlünk. Nem sokkal a születésünk után egy balatoni kikötőben látott minket a babakocsiban, és rólam úgy gondolta, hogy center leszek, a testvérem pedig művész. Lehet, hogy nem is tévedett, ha úgy vesszük, hogy Dani a póló művészévé válhat. De ezek után mindenképpen ki kellett próbáljuk a vízilabdát. Pista bácsi invitálására mentünk kisgyerekként a KSI-be, és most úgy gondoljuk, hogy nagyon jól döntöttünk.”

(Kiemelt képünkön balról: Csiszár Dániel Miklós és Csiszár Márton Jenő)