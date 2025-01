Labdarúgás: az utánpótlás fontos bázisa a békéscsabai tehetségközpont

A Békéscsaba Labdarúgó Akadémia vezeti a MLSZ Produktivitás 2.0 rangsorát a 2024/25-ös évadban. A rendszer a klubokban végzett nevelőmunka eredményességét abban méri, hogy a fiatalok mennyi játéklehetőséget kapnak az egyes utánpótlás-bajnokságokban, valamint a korosztályos válogatottakban. A békéscsabai utánpótlás szakmai vezetője 2024 nyara óta az a Boér Gábor, aki korábban a felnőttcsapat vezetőedzője volt, a Zalaegerszeggel pedig Magyar-kupát nyert 2023-ban.

Pozitívak a tapasztalataim, és remélem, hogy a klub is előre tudott lépni szakmailag.

A legfontosabb változás, hogy a korábbinál nagyobb figyelmet fordítunk a fizikai felkészítésre, át is alakítottuk az edzések felépítését. Ezen felül új stílust is szeretnénk kialakítani, ehhez olyan átfogó koncepciót készítünk, amellyel egységesítjük a képzésünket – magyarázza Boér. – A visszajelzések alapján a szülők elégedettek a változásokkal, akárcsak az edzői stáb tagjai. Néhány személyi változás volt az egyesületben, több olyan szakembert szerződtettünk, aki az erőnléti edzésekért vagy a rehabilitációért felel.”

Az őszi szezon jól sikerült, az U19-es és az U17-es együttes is dobogós helyen telel az Alap csoportban, azaz a másodosztályban. A fiatalok között viszont még nem az eredmények a legfontosabbak, a gyerekek fejlődése a kulcs, tervekből pedig nincs hiány Békéscsabán.

„Az utánpótlás-nevelésben soha nem lehet hátradőlni.

Az új képzési programunkat szeretnénk tavasszal tesztelni, tökéletesíteni, arra törekszünk, hogy naprakészek legyünk a szakmai újdonságok terén. Összességében pedig a legfőbb célunk természetesen az, hogy minél több olyan játékost neveljünk, aki később akár itt, Békéscsabán, akár máshol megállja a helyét a profi futballban. Ez minősítené a legjobban a munkánkat.”

Boér Gábor, a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője Forrás: Békéscsaba Labdarúgó Akadémia

Az első csapat jelenleg az NB II-ben szerepel; Boér szerint lehetne jobb a kooperáció a „nagyok” és az fiatalok között.

„Szorgalmazom a szorosabb együttműködést a felnőttcsapat és az utánpótlás között. Egy célért küzdünk, közös érdekünk, hogy a békéscsabai futball fejlődjön, ezért az a feladatunk, hogy minél hatékonyabban dolgozzunk közösen. Amikor vezetőedző voltam Békéscsabán, nagyon jó kapcsolatom volt a korosztályos csapatok edzőivel. Most is igyekszem mindent megtenni azért, hogy újra valódi partneri viszony alakuljon ki.”

Ahogyan azt a Produktivitás 2.0 eredményei is mutatják, a békéscsabai tehetségközpontból sokan igazolnak valamelyik akadémiára, annak ellenére, hogy a legközelebbi kiemelt intézmény Debrecenben van, amely kétórányi autóúttal érhető el a városból.

„Nem az a cél, hogy mindenkit itt tartsunk, mert van, aki kinövi a mi rendszerünket. Ugyanakkor gyakran olyanok is eligazolnak, akik még sokat tudnának tanulni Békéscsabán is. A tíz kiemelt akadémia elszívó hatása minket is érint. Infrastrukturálisan nem tudunk versenyezni ezekkel a bázisokkal, ezzel együtt kell élni.

Hozzáteszem: az akadémiai élet nem való mindenkinek,

sokszor nem értek egyet azzal, amikor már tizenkét-tizenhárom éves korban elköltözik a játékos több száz kilométerre a családjától. Érdemes belegondolni, mit okoz a gyerek lelkében, hogy a szüleitől távol nő fel, másrészt szakmailag is rendkívül kockázatos vállalás ez, mivel semmi nem garantálja, hogy a fiatalból profi labdarúgó válik az akadémián.”

(Kiemelt képünkön: Eredményes az utánpótlás-nevelés Békéscsabán Forrás: Békéscsaba Labdarúgó Akadémia)