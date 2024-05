Sportszülők akadémiája: fontos a sport és a tanulás összhangja

Nagy érdeklődés közepette indult el januárban a Magyar Edzők Társasága (MET) által létrehozott Sportszülők Akadémiája című rendezvénysorozat, amelynek májusi témája a sport és a tanulás összeegyeztethetősége volt.

Köpf Károlynak, a MET főtitkárának köszöntője után Fazekas Erzsébet moderálása mellett zajlott esemény, amelyen elsőként Fazekas Csaba, az élsportolói osztályokat működtető fővárosi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója kapott szót. Az intézményvezető többek között beszélt az iskolaválasztással kapcsolatos dilemmákról, és prezentálta, hogyan milyen egy gyerek élete a sportiskolában.

Kiemelte, lehetséges az összhang megteremtése a sport és a tanulás között.

„Azokban az iskolákban, amelyekben nincsenek sportolói osztályok, vagy csak kis számban vannak élsportolók, nem ritka, hogy a tanárok némelyike vagy az igazgató rossz szemmel néz egy-egy hosszabb időre szóló kikérőt. Például Neszmély Boglárka, a női vízilabda-válogatott párizsi olimpiára készülő kapusa is azért választott minket menetközben, mert az előző, egyébként igen magasan jegyzett iskolájában megunta, hogy folyamatos megjegyzéseket tesznek a hiányzásaira. Nálunk ez nem fordulhat elő, hiszen hozzá vagyunk szokva ezekhez a helyzetekhez.

Az intézményünkben a huszonhat osztályból csupán négy az élsportolói, de mindenkivel szemben toleránsak vagyunk.

Például kiváló úszónk, Kapás Boglárka a londoni olimpia évében érettségizett nálunk nyelvi tagozaton. A legjobb sportolóink megpályázhatják, hogy a sporteredményeik alapján mentori segítséget kapjanak. A mentorok többsége testnevelő, de kérhető bármilyen szaktanár is. Az ő feladatuk, hogy folyamatosan felügyeljék a diák sport- és tanulmányi eredményeit, segítsék, hogy meglegyen az összhang a sport és a tanulás között. A mentor intézi a gyerek ügyeit akár a hiányzás kapcsán is, kapcsolatot tart az edzőkkel, a szülőkkel, és ellátogat tréningekre, versenyekre. Egy-egy mentornak legfeljebb két mentorálhatja lehet, és egy évben általában tizennégy-tizenöt tanulónk fér bele ebbe a programba.”

Dr. Horváth Éva, a Magyar Olimpiai Bizottság operatív menedzsere, főmunkatársa bemutatta a MOB 2023 októbere óta működő kettős karrier programját, és hangsúlyozta, hogy a szervezet komplex támogatást igyekszik nyújtani a sportolóknak a sporton belüli és kívüli életben is.

Ezt követően Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó azzal a felütéssel kezdte beszédét, hogy: „Az élet egy feladat, itt mese nincsen!”

Faragó Tamás Forrás: MET

A korábban állatorvosként is tevékenykedő klasszis a saját példáján keresztül mutatta be, hogy miként lehet élsportolóként is folyamatosan előtérben tartani a tanulást.

„Én olyan kultúrában nevelkedtem, amelyben

nagyon fontos volt a fogékonyság és az igényesség.

Ha egy sportoló valamit el akar érni az életben, akkor ezzel a két szóval meg kell ismerkednie. És ha ez sikerül, akkor bekerülhet egy olyan hierarchiába, amelyben nemcsak az eredmény a mérvadó, hanem a teljes személyisége is. Ebben a közegben számít a fogékonyság és igényesség mellett az érzékenység, a szellemesség, a kulturális ismeret, de még az öltözködés is. Például nálunk, ha valaki nem ismerte Bulgakovot vagy Puskint, az gyorsan kezdett kiszorulni a körből. Az európaiságot a kultúrán keresztül lehetett érzékelni. Manapság a sportban már semmit nem lehet elérni azzal, ha valaki csak tehetséges. A sport szellemi irányba fejlődik, és a tudást az ösztön szintjére kell emelni. Az élsport folyamatosan vészhelyzetek megoldásáról szól. A tanulás pedig azért is lényeges és jó felkészítő, mert a vizsgaidőszakban is mindvégig vészhelyzeteket kell megoldani, nem lehet különféle okokra hivatkozni. Ha az ember kicsit igényesebb, akkor leírhatja magának, hogy miként, mivel telt egy napja. És akkor láthatja, hogy mekkora lyukak vannak benne, amikor semmit nem csinált, csak telt az idő. Ezeknek a lyukaknak a betöltése központi kérdés.”

Az eseményt záró kerekasztal-beszélgetéshez csatlakozott dr. Kalmár Zsuzsanna, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanszékvezetője és Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok, a Madárfészek Akadémia alapítója.

Erdei Zsolt Forrás: MET

A résztvevők felidézték a sporttal való kapcsolatuk kezdetét, személyes példákon keresztül szemléltették a tanulás fontosságát, és válaszoltak a jelenlévők kérdéseire, többek között a lemorzsolódás témakörében. Erdei Zsolt végül így összegzett:

Szerencsém volt, hogy sportiskolába járhattam, mert ha nem így történik, soha nem értem volna el jelentős eredményeket.

(Kiemelt képünkön balról: Fazekas Csaba, Erdei Zsolt, dr. Horváth Éva, Faragó Tamás, dr. Kalmár Zsuzsanna Forrás: MET)