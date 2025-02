Tenisz: Redfoo bemutatkozott profi teniszjátékosként

Különleges sportolói bemutatkozást hozott el ez a hét – a slágerlisták után napjainkban a teniszpályákon törne egyre feljebb Redfoo.

A 49 éves lemezlovas, énekes, rapper szerdán első főtáblás profi teniszmérkőzésén lépett pályára az egyiptomi Sarm es-Sejkben zajló kemény pályás, 15 ezer dollár összdíjazású ITF-tornán. Redfoo már a múlt héten is próbálkozott Sarm es-Sejkben, akkor a selejtezőre kapott szabadkártyát, melynek első fordulójában 6:0, 6:0-s vereséget szenvedett a 22 éves szlovák Dusan Baranectől (ATP-2017.), erre a hétre azonban a főtáblára kapott szabadkártyát.

Ellenfele a 23 esztendős, szerencsés vesztes norvég Leyton Rivera (1299.) volt még szerdán, és bár 43 perc alatt tőle is vereséget szenvedett, egy gémet ezen a találkozón már magáénak tudhatott – második adogatójátékát nyerte meg 0:3-as hátrányban, további ötöt azonban elbukott a párharcban, miközben Rivera mindannyiszor hozta a sajátját. Redfoo mindössze egyetlen kettős hibát ütött, azonban összesen tizenegy labdamenetet nyert meg – az egyikre azonban annyira büszke volt, hogy még a közösségi oldalán is megosztotta.

„A mérkőzést ugyan elvesztettem, de ez volt a legjobb labdamenetem” – írta, és sok szerencsét kívánt ellenfelének, aki egyébként a második fordulóban búcsúzott.

È esattamente quello che sembra: Stefan Gordy, 49 anni, meglio conosciuto come Redfoo e noto per essere stato il leader degli LMFAO, ha perso sonoramente al suo esordio nel tabellone principale di un torneo ITF.@BMWItalia pic.twitter.com/aEOe3UPVDp — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 5, 2025

A Stefan Kendal Gordy néven született amerikai zenész a 2010-es évek elején tett szert világhírnévre az LMFAO hiphop-együttessel, melyet unokatestvérével, Skyler Austen Gordyval (ismertebb nevén Sky Blu) alkotott 2006-tól, egyik legismertebb számuk a maga idejében a slágerlistákat vezető, több zenei díjat is besöprő 2011-es Party Rock Anthem – a kettős 2012-től külön utakon, szólóban folytatta karrierjét.

Redfoo tenisz iránti szeretete régre nyúlik vissza – 2012 és 2014 között nem mással, mint a 2012-ben világelsőségig is eljutó, az az évi és a 2013-as Australian Opent megnyerő fehérorosz Viktorija Azarenkával alkotott egy párt. A zenész már akkoriban is rendszeresen feltűnt a teniszpályák lelátóin, és ez manapság sincs másképp – a tavaly márciusi Miami Openen az amerikai Peyton Stearns bokszában kapták lencsevégre, aki akkor éppen Azarenka ellen játszott. Redfoo 2012-ben és 2013-ban névadó szponzora volt egy 50 ezer dollár összdíjazású női ITF-tornának Las Vegasban – a verseny stílszerűen a Party Rock Open nevet viselte. Sőt, maga az előadó is jóval a mostaninál korábban próbálkozott beindítani teniszkarrierjét: 2013-ban elindult az egyik regionális tenisztornán Észak-Kaliforniában (melynek győztesei szabadkártyát kaptak a US Openre), ám első mérkőzésén kikapott 6:1, 6:2-re. 2016-ban egy amerikai Futures-tornán próbálkozott, néhány éve pedig az akkor már az Egyesült Államokban élő Udvardy Pannát is támogatta.