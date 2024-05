Címlapsztori: Swiatek triplázásra készül, a férfiaknál új győztest avathatnak a Garroson

IGAZÁN KITALÁLHATTAK VOLNA VALAMIT a szervezők, irányított sorsolás, kiemelés, bármiféle jótékony kópéság, hogy ne történjen meg az, ami: a salakkirály, a 14-szeres Roland Garros-győztes Rafael Nadal védett ranglistás helyezésével ugyan lehetőséget kapott a főtáblán, ám élete minden valószínűség szerint utolsó Grand Slamén a vörös borításon összekerült a nyitó fordulóban Alexander Zverevvel. A német klasszist nyugodtan sorolhatjuk a topfavoritok közé, római tornagyőzelemmel hangolt Párizsra, ahol két éve éppen a Nadal elleni elődöntőben szakította szanaszét a bokáját. Az összetoldozott, -foldozott spanyol örült, hogy a felvezető versenyek nagy részén el tudott indulni, s bár mutatott életjeleket, a nagyszervásokon nem talált fogást, Madridban a cseh Jirí Lehecka, Rómában a lengyel Hubert Hurkacz leckéztette meg. Szinte esélytelen, hogy túljusson Zvereven hétfőn, akinek szintén elképesztően jó az adogatása, de ha igen, a folytatásban sokáig nem jön hozzá fogható ellenfél.

„Az jár a fejemben, hogy a csúcson lévő Rafael Nadallal játszom majd – mondta a versenyt felvezető sajtótájékoztatón a kétszeres világ-, egyszeres olimpiai bajnok, háromszoros Garros-elődöntős Alexander Zverev. – Azt várom tőle, hogy a lehető legjobbját nyújtja. Olyan teniszt várok tőle, amilyet hosszú ideje nem mutatott. Ezzel a felfogással megyek ki a meccsre. Szerettem volna még egyszer játszani Rafával, mert nem akartam, hogy az utolsó emlékem az legyen vele kapcsolatban, hogy kerekesszékben hagyom el az arénát. Ideális esetben a torna késői szakaszában találkoztunk volna, de másként alakult. Idén nem emelték ki, engem viszont igen, ez kemény sorsolás mindkettőnknek. Hétfőn meglátjuk, mire jutunk.”

A legutóbbi 19 Garrosból 14-et nyert meg Nadal, hármat Novak Djokovics, egyet Roger Federer, aki két éve visszavonult és egyet Stan Wawrinka, aki még ott van a mezőnyben, és ő is különleges ellenfelet kapott az első körre, merthogy Andy Murray-vel játszik, vagyis a 39 éves svájci a 37 éves brittel. A mi Fucsovics Mártonunk is belenyúlt a jóba, a versenyt a Zverevhez szinte hasonlóan kitűnő sansszal kezdő Sztefanosz Cicipasz lesz az első riválisa: a bukaresti tornát egy hónapja megnyerő honfitársunk (aki azóta csuklósérüléssel bajlódik) az Australian Openen diadalmaskodó Jannik Sinnerrel is edzett a felkészülés során. Az olasz csillag edzője még néhány tanáccsal is ellátta Fucsovicsot, hiszen tanítványa a monte-carlói elődöntőben összecsapott Cicipasszal. Talán abban lehet bízni, hogy a világranglista 9. helyezettje nem lesz még eléggé éles, és így nehéz meccsre kényszeríthető.

Az élességet tekintve erős kétségeink lehetnek két olyan teniszezőt illetően is, akik alapvetően topfavoritként várhatnák Párizst: az említett Sinner és a tavalyi wimbledoni verseny óta Grand Slam-tornán nem homorító Carlos Alcaraz egyaránt sérüléssel küzdött az elmúlt hetekben, előbbinek valós veszélyben volt a szereplése a salakos majortornán. Alcaraz hónapok óta bajlódik a jobb alkarjával, Rómában nem is játszott, de bizakodva érkezett Franciaországba, mert javult az állapota. Pénteken a médianapon meg is csillantotta elmaradhatatlan mosolyát, elárulta, hogy fájdalom nélkül tudja ütni a labdát, miközben május elsején, az orosz Andrej Rubljov elleni vesztes madridi negyeddöntőben minden tenyeresénél az alkarja járt a fejében. Véleménye szerint nincs egyértelmű favoritja a tornának, sokan képesek lehetnek elhódítani a trófeát. Egyébként sem a fentebb említett Zverev, sem a három éve kettő nulláról döntőt bukó Cicipasz, sem Alcaraz vagy Sinner nem nyert még Grand Slamet salakon, tehát az nem lenne nagy szenzáció, ha új párizsi győztest köszönthetnénk két hét múlva.

A világranglistán második Sinner Melbourne-ben varázslatosan teniszezett, a Garroson viszont korábban a negyedik kör volt a maximuma, tavaly a második fordulóban esett ki. Jobb csípője sérülése miatt „útközben” lépett vissza Madridtól, és hazai viadalán, Rómában nem is ragadhatott ütőt. A pihenés jót tett neki, nem nyugtalankodik a csípője miatt, de azért a fizikai állapotát tekintve csodát nem tudtak tenni az elmúlt tíz napban.

A címvédő szerb Novak Djokovics önmagához képest pocsék formában kezdte az évet, még sehol sem játszott döntőt, de erre természetesen megvan az esélye a francia fővárosban, hiszen elképesztő tapasztalata van a három nyert szettig tartó összecsapásokon. Pénteken három szettben kapott ki a genfi 250-es torna elődöntőjében a cseh Tomás Macháctól, aztán arról beszélt, nem számít esélyesnek Párizsban, és sokat kell még dolgoznia, ráadásul gyomorbántalmak is nehezítették a dolgát a napokban. Mérkőzésről mérkőzésre halad majd, és kiderül, milyen messzire juthat, reméli, csak a teniszre kell koncentrálnia a pályán. Egy félmondattal térjünk ki a norvég Casper Ruudre is, aki a legutóbbi két Garroson döntőbe jutott, Monte-Carlóban és Barcelonában is sikerült ez neki idén, előbbi színhelyen kikapott Cicipasztól, utóbbin visszavágott ezért a vereségért – idén is veszélyes ellenfélként kell számolni vele.

Rafael Nadal hasznos tanácsokat kap Carlos Moyától, ugyanakkor nem számíthat hosszú menetelésre karrierje utolsó salakos Grand Slamjén (Fotó: Imago)

A nőknél teljesen tiszta képet láthatunk, semmi sem vet rá árnyékot. A legutóbbi két tornát megnyerő, összesen háromszoros párizsi bajnok Iga Swiateknek óriási esélye van a triplázásra. A világelső a madridi és a római fináléban is megverte a világon másodikként jegyzett Arina Szabalenkát, az Australian Open győztesét, aki szintén kiváló salakos játékot mutat be, és miután tavaly mérkőzéslabdáról bukta el a cseh Karolína Muchová elleni elődöntőt, az idén egyértelműen döntőbe jutna. Swiatek és Szabalenka egymás elleni csatáinak mérlege 8–3 a lengyelnek, Grand Slamen még csak egyszer találkoztak, a 2022-es US Open elődöntőjét három szettben Swiatek nyerte meg. Aki állítása szerint két éve azért menetelt olyan fantasztikusan, s épített ki Wimbledonig 37 mérkőzésen át tartó veretlenségi szériát, mert senki sem várt tőle hasonlót. Mivel azóta rengeteget dolgozott, úgy érzi, még jobb játékossá vált, és a fejlődése nem ért véget, ami rossz hír lehet az ellenlábasoknak.

Azért ne vessük el élből, hogy másokat is számításba vegyünk, például a tavalyi finalista Coco Gauffot, aki ezúttal a legjobb négy között igyekezhetne felülmúlni Swiateket, de ne írjuk le Jelena Ribakinát, Markéta Vondrousovát és az idén eddig nagyszerűen teljesítő Danielle Collinst sem. Ha rajtuk kívül bárki ott lenne a végelszámolásnál, azon se csodálkozzunk, meglepetésemberek bármikor előretörhetnek, pláne a viszonylag kiszámíthatatlan salakon.

Thiem és Schwartzman sem jutott főtáblára Párizsban Rafael Nadalnak megadatik, hogy főtáblás szerepléssel vegyen búcsút a Roland Garrostól, de nem mindenki járt ilyen szerencsével. Az osztrák Dominic Thiem a szezon végeztével, az argentin Diego Schwartzman a 2025-ös Buenos Aires-i tornát követően nem teniszezik többet versenyszerűen, Párizsban mindkettejüknek selejteznie kellett. Thiem 2018-ban és 2019-ben döntőt, 2016-ban és 2017-ben elődöntőt játszott a Garroson, de Schwartzmannak is volt jelenése itt a négy között 2020-ban. Idén a kvalifikáció második fordulójában kiestek – Thiem a finn Otto Virtanentől kapott ki 6:2, 7:5-re, Schwartzman a francia Quentin Halystól 4:6, 6:4, 7:6-ra. A rendezők mindkét játékost kisebb ünnepség keretében búcsúztatták el – ám némi vitát kiváltott az online térben, hogy a szervezők egyikőjüknek sem adtak szabadkártyát a főtáblára, ezek kiosztásakor inkább a hazaiakat részesítették előnyben. Ennek egyik példája, hogy amikor a Roland Garros hivatalos közösségi médiás felületein megosztotta a búcsúajándékot tartó Thiem fényképét azzal az írással, hogy „Párizs szereti Domit”, megjelentek az olyan vélemények, amelyek szerint annyira mégsem szerették, hogy szabadkártyát adjanak neki…

GÁLFI Dalma, világranglista-147. játékos: „Meccsről meccsre jobban összeáll a játékom” – Wimbledonban a főtáblán tavaly megverte a német Jule Niemeiert, ezúttal a Roland Garros selejtezőjének harmadik körében két szettben ő nyert. Hogy alakult a csütörtöki mérkőzés?

–Teljesen más meccs volt a mostani. Nagyon jól kezdett, kellett egy kis idő, hogy felvegyem a ritmust, aztán elég jól helytálltam. Sok sanszom volt az első szettben, de kicsit szerencsétlenül alakult, az eredmény nem tükrözi a játék színvonalát, mindenesetre ellenfelem jobb napot fogott ki. – Számított arra, hogy szerencsés vesztesként főtáblás lehet?

Elég kicsinek tűnt a sansz, a top ötben kellett lennem, ám a teniszben bármi megtörténhet, és minden eredmény megfelelően alakult. Karrierem során nem sokszor volt ilyen szerencsém, megpróbálom kihasználni. A magyarok napja volt a pénteki, örülök annak, hogy Udvardy Panna is főtáblás lett, néztem a meccsét, nagyon jól játszott, megérdemelte a lehetőséget. – Két mérkőzést is megnyert a kvalifikációban, milyen formában van?

–Újra elkezdtem Bastien Fazincanival dolgozni, úgy érzem, kezd jól alakulni az együttműködés. Meccsről meccsre jobban összeáll a játékom, reméljük, vasárnap még jobb formával tudom megfejelni.

–Mit tud cseh ellenfeléről, Katerina Siniakováról?

Elég stabil és nagyon régóta top százas játékos, párosban Grand Slameket nyert, minden szempontból sikeres teniszező. Nagyobb tapasztalata van a Grand Slameken, a papírforma nem mellettem szól, de mindig az első körben van a legnagyobb esélye az „underdognak”.

– Hogy érzi magát Párizsban?

– Jól, szerencsére rendre elkerültem az esőt, első meccseket játszottam, nem kellett egész napokon át várakoznom. A négy major közül ezt kedvelem a legkevésbé, persze egy GS-t nem lehet nem szeretni, a körülmények nagyszerűek, tehát semmi rosszat sem tudok mondani a Garrosra, valamiért mégis ez van a legkevésbé közel a szívemhez. Bízom benne, hogy vasárnap jön a fordulat.

kiemelés: Mindig az első körben van a legnagyobb esélye az »underdognak«.