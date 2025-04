Diego Simeone: Az a bukás, ha meg sem próbáljuk

Hatalmas a tét mindkét csapatnak a szerda esti Atlético Madrid–Barcelona Király-kupa-elődöntő visszavágóján. A fővárosiak a Bajnokok Ligájából kiestek, a bajnokságban pedig kilenc pont a hátrányuk a listavezető katalánokkal szemben, így reálisan a kupa maradt az egyetlen trófea, amelyet megnyerhetnek. A Barcelona ezzel szemben vezeti a La Ligát, és negyeddöntős a BL-ben, vagyis a triplázásra is esélyes. Ehhez azonban első lépésként be kellene jutnia a kupadöntőbe. Az első mérkőzés 4–4-es döntetlennel ért véget, vagyis teljesen nyílt a csata. Hans-Dieter Flick együttese önbizalomtól duzzadva készülhet, miután a legutóbbi hat tétmérkőzését megnyerte, minden sorozatot figyelembe véve már 139 szerzett gólnál jár, és idén még nem szenvedett vereséget. Legutóbb épp az Atléticóval szemben maradt alul, akkor a 96. percben kapott góllal veszített 2–1-re. Szerda este is kiélezett csata várható, kérdés, hogyan lehet megállítani a katalánok félelmetes támadósorát, és vajon bukás lenne-e a hazaiaknak, ha a BL után a kupából is kiesnének?

„A bukás az lenne, ha meg sem próbálnánk – idézte az As az Atlético Madridot irányító Diego Simeonét. – Szerintem jó idényünk van, jól teljesítettünk a Bajnokok Ligájában, még versenyben vagyunk a bajnokságban, és elődöntőt játszunk a Király-kupában. Idővel majd eldől, hogy nagyszerű, jó vagy átlagos évadot zárunk-e. Tiszteletben tartom azoknak a véleményét, akik úgy vélik, nincs esélyünk, de nekünk ugyanazzal az elszántsággal és lelkesedéssel kell futballoznunk, ahogy eddig. Nem lep meg, hogy a Barcelona ilyen sok gólt szerez, mert minden mérkőzésen ugyanazzal az intenzitással és bátorsággal játszik. Valószínűleg ezúttal is magasan letámad, és próbál nyomás alá helyezni minket. Át kell vészelnünk a nehéz időszakokat, és megakadályoznunk, hogy ellenfelünk kihasználja a támadójátékában rejlő potenciált.”

Sok múlhat a csatárok formáján, míg Robert Lewandowski a legutóbbi tíz Barcelona-mérkőzésén nyolc gólt szerzett, Antoine Griezmann a legutóbbi tíz találkozóján csak egyet. Ugyancsak nem mellékes, hogy Diego Simeone azt mondta, ezúttal is a 30 éves argentin kapus, Juan Musso véd a kupában.

„Robert Lewandowskinak fantasztikus idénye van, csodálom a kitartását és azt, hogy ennyi idősen ennyire eredményes – folytatta az Atlético Madrid 54 éves argentin szakvezetője. – Nagyon sokat lehet tőle tanulni. Ami Antoine Griezmannt illeti, mindenki különböző periódusokon megy keresztül egy idény során. Amikor a sikeresebb időszak után nem jönnek a gólok, akkor szükség van arra, hogy minél hamarabb megszakadjon ez a rossz sorozat. Remélem, a szerdai visszavágón ez megtörténik.”

Az Atlético izomsérüléssel bajlódó csapatkapitánya, Koke is felépült a visszavágóra, és bár tudja, hogy nagyon nehéz összecsapás vár a csapatára, lát esélyt a továbbjutásra.

„Nehéz mérkőzés vár ránk, de a szurkolók biztosan jól szórakoznak majd – idézte a Marca a 33 éves középpályást. – A Barcelona fantasztikus formában van, ám mi játszunk hazai pályán, és ha a szerencse is mellénk áll, továbbjuthatunk. A barca nyilván próbál minél több emberrel letámadni, és nyomás alá helyezni minket, amit valahogy ellensúlyoznunk kell. Ha úgy játszunk ellene, ahogy a legutóbbi meccseinken, nyerhetünk.”

Hans-Dieter Flick, a Barcelona vezetőedzője a Marcának Mindkét csapat nagy lehetőség előtt áll, tudjuk, milyen fontos mérkőzés vár ránk. Szeretnénk megnyerni a kupát, de nehéz dolgunk lesz. Az Atléticónak megvan a saját stílusa, agresszívan, intenzíven futballozik, nem egyszerű ellene. Jó formában vagyunk, egyértelműen javult a teljesítményünk, de a futballban végső soron a megnyert trófeák számítanak. Luis Suárez, a Barcelona korábbi csatára Davoo Xeneize Youtube-csatornáján Nagyon tetszik a Hansi Flick-féle Barcelona, nemcsak hatékony a csapat, hanem egészen magas szinten is futballozik. Lamine Yamal és Pedri pedig kivételes képességű labdarúgók, kiemelkednek a mezőnyből, és mindketten képesek meccseket eldönteni. Vélemények



SPANYOL KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.30: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

A másik elődöntőn

Real Madrid–Real Sociedad 4–4 – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Real Madrid, 5–4-es összesítéssel