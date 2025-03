Taylor Swift neve kerülhet az FC Barcelona mezére a Real Madrid elleni el Clásicón

Az FC Barcelona jelenleg egy meccsel kevesebbet játszva, jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a spanyol bajnoki táblázatot a Real Madrid előtt, így semmi kétség, hogy a május 11-i, Barcelonában esedékes el Clásico sorsdöntően befolyásolja a bajnoki címért folytatott versenyfutást. A katalán klub a meccs rangjának megfelelően különleges szerelésben lép pályára.

Az El Mundo Deportivo értesülése szerint az FC Barcelona mezén az amerikai popénekes, Taylor Swift neve fog majd díszelegni a találkozón. Az előzmények ismerete nélkül önmagában egyedinek, akár furcsának is nevezhetnénk ezt a húzást, ám a katalán klub mezszponzoránál, a Spotifynál egy ideje már bevett szokás, hogy a Real Madrid elleni összecsapásokra egy előadó, vagy egy együttes neve kerül fel az együttes mezére.

Így most a klub és a mezszponzor közötti megállapodás részeként minden bizonnyal Taylor Swiftre esik majd a választás, de a lehetőségek között szerepel még Ed Sheeran és Travis Scott neve is. „A megállapodás már csak az utolsó simításokra vár” – idézte a Mundo Deportivo a katalán RAC1 rádióállomást.

Korábban a Rolling Stones és Drake neve is szerepelt az FC Barcelona mezén, a két csapat őszi, madridi összecsapásán – amelyet 4–0-ra nyert meg az FC Barcelona – pedig a Coldplay zenekar neve volt olvasható a gránátvörös-kék mezeken. Most Katalóniában abban bíznak, hogy a világ egyik legnépszerűbb előadóművésze is meghozza a csapat szerencséjét az el Clásicón.