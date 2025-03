Hansi Flick csapata mentalitását dicsérte a Barca madridi győzelme után

„Ma megmutattuk a mentalitásunkat, miután kétgólos hátrányba kerültünk. A csapat hihetetlen fordítást mutatott be. (...) Megvan a kezdő tizenegyünk, de a cserejátékosok is jól szálltak be a meccsbe. A lényeg, hogy a keret minden tagja jól teszi a dolgát az edzéseken, s jó teljesítménnyel rukkolnak elő, amikor szükség van rájuk” – fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Hansi Flick, a katalán együttes mestere.

„Boldogok vagyunk, de még sok meccs van hátra az idényből – így Ferran Torres, a Barca csereként két gólt szerző támadója. – Megmutattuk a karakterünket, a kitartásunkat és a tökösségünket, s ez a javunkra fordította a mérkőzést. Igen, igyekszem meghonosítani ezt a cápa-mentalitást a fiatal játékosokban.”

„Gratulálok az ellenfélnek, mert megfelelően erőszakosak voltak a mérkőzés kulcsmomentumaiban. A mi második gólunk nem tudta lezárni a meccset, míg a Barca szépítő találata erőt adott nekik, még nagyobb erővel támadtak. Mi kontrából válaszolhattunk volna, de rosszul döntöttünk az utolsó passznál. A harmadik góljuk egy szerencsésen megpattanó lövésből született, s ez előfordul a futballban. Korábban mi tudtunk ikszelni vagy győzni Barcelonában, ma pedig fordult a kocka” – fogalmazott a lefújás után az Atlético vezetőedzője, Diego Simeone.

„Általában mi szoktunk a mérkőzéség végjátékában gólt szerezni, de ma szenvedtünk a meccs ezen szakaszában, s ez számunkra egy szégyen – így a »matracosok« középpályása, Pablo Barrios. – Mindig odatettük magunkat a Real Madrid és az FC Barcelona elleni meccseken. Tíz bajnoki mérkőzés még hátravan, s vár ránk a Király-kupa elődöntőjének a visszavágója is. Az is sokat jelenthet, hogy a bajnokságban eggyel kevesebb mérkőzést kell játsszunk, mint a Barcának, de egy biztos: a végsőkig küzdeni fogunk, s megpróbálunk jó teljesítményt nyújtani.”

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

Atlético Madrid–FC Barcelona 2–4 (1–0)

Madrid, Metropolitano, 67 602 néző. Vezette: De Burgos

Atlético: Oblak – Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Reinildo – G. Simeone (G. Giménez, 79.), De Paul (Molina, 79.), Barrios, Samuel Lino (Gallagher, 60.) – Griezmann (Riquelme, 87.), J. Álvarez (Sörloth, 60.). Vezetőedző: Diego Simeone

Barcelona: Szczesny – Koundé (R. Araújo, 87.), Cubarsí, Inigo Martínez, A. Balde (Gerard Martín, 87.) – Casadó (E. García, 67.), Pedri (Gavi, 90+4.) – Yamal, Dani Olmo (Ferran Torres, 67.), Raphinha – Lewandowski. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: J. Álvarez (45.), Sörloth (70.), ill. Lewandowski (72.), Ferran Torres (78., 90+8.), Yamal (90+2.)