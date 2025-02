Spanyol Kupa: tovább menetel az Atlético, most a Getafét ütötte ki

A Király-kupa jelen kiírásának első negyeddöntőjét kedd este az Atlético Madrid a Getafe ellen vívta, és ez remek felkészülésnek bizonyult a hétvégi, valamivel nagyobb madridi rangadóra, a Real ellen.

Diego Simeone csapata ugyanis már az első negyedóra végén kétgólos előnybe került – és ennek az argentin edző vélhetően azért is jobban örült, mert legkisebb fia, Giuliano szerezte mind a két gólt, a 22 éves csatár először duplázott az Atlético felnőttcsapatában. A félidő hajrájában még Samuel Lino is beköszönt, és ugyan fordulás után már a korábbinál többet birtokolta a labdát a Getafe, nem volt valós esélye a zárkózásra. Főleg, hogy az utolsó negyedórában még Ángel Correa, majd Alexander Sörloth is feliratkozott a gólszerzők közé.

Az Atlético tehát 5–0-ra nyert, így a Király-kupában a legutóbb három meccsén (Marbella 1–0, Elche 4–0 – mindkettő vendégként) 10–0-s gólkülönbséggel jutott túl, s a jelenlegi sorozatban öt meccsen 15–1-es gólkülönbséget tud felmutatni, mostani győzelmével pedig elsőként jutott be a legjobb négy közé.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Atlético Madrid–Getafe 5–0 (G. Simeone 8., 17., Lino 42., Á. Correa 78., Sörloth 86.)