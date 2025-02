Olmo és Ferran Torres is betalált, ismét három pontot kasszírozott a Barcelona

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

Las Palmas–Barcelona 0–2 (0–0)

Las Palmas, Estadio de Gran Canaria, 30 746 néző. Vezette: Adrián Cordero Vega

Las Palmas: Cillessen – Rozada (Pezzolesi, 85.), Alex Suárez, Mármol, Álex Múnoz – Essugo (Campana, 67.) – Sandro Ramírez, Javi Munoz, Bajcetic (Benito Ramírez, 86.), Moleiro (Fuster, 67.) – McBurnie (Jaime Mata, 66.). Vezetőedző: Diego Martínez

Barcelona: Szczesny – Koundé, Eric García, Cubarsí, A. Baldé – Casadó, Pedri (F. de Jong, 85.) – Yamal (Ferran Torres, 85.), Fermín López (Olmo, a szünetben), Raphinha (Gerard Martín, 90+7.) – Lewandowski. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Olmo (62.), Ferran Torres (90+5.)

Mivel a kora esti mérkőzésen az Atlético Madrid győzött a Valencia vendégeként, az FC Barcelona csak abban az esetben foglalhatta vissza vezető pozícióját a tabellán, ha megnyeri a Las Palmas elleni idegenbeli találkozóját, amely nem ígérkezett feltétlenül egyszerű feladatnak. Hansi Flick nem is tartalékolt senkit, kimondottan erős és támadó csapatot küldött pályára a Kanári-szigeteken. A katalán sztárcsapat ennek ellenére az első félidőben nem jelentett veszélyt ellenfele kapujára, a hazaiak szorosan védekeztek, és nem engedték helyzetekhez jutni a Barcelonát.

A második félidőben valamelyest magasabb fokozatra váltott a Barcelona, amely a 62. percben meg is szerezte a vezetést: a szünetben Fermín Lópezt váltó Dani Olmo nagy erejű lövése a keresztlécről pattant védhetetlenül a gólvonalon túlra.

A kapott gól után a Las Palmas is többet kockáztatott, és két barcelonai lehetőséget követően a 81. percben nagyon közel is járt az egyenlítéshez. Elsőre nyilvánvaló volt, hogy Eric García kézzel ért bele Álex Suárez kapura tartó lövésébe, és úgy tűnt, hogy a játékvezető meg is adja a tizenegyest a hazai csapat javára. Csakhogy miután visszanézték a felvételeket, kiderült, hogy előtte, a beívelésnél néhány centis lesállás előzte meg a Las Palmas támadását, így a hazaiak nagy értetlenségére büntető helyett kifelé járt a szabadrúgás.

Ettől közelebb nem járt a gólhoz a Las Palmas, amely az utolsó percekben hiába próbálkozott, nagyobb lehetőséget már nem tudott teremteni ellenfele kapuja előtt. A Barcelona alapvetően könnyedén tartotta vezetését, mi több, a hosszabbítás ötödik percében másodszor is betalált, bebiztosítva győzelmét: a felelőtlenül eladott labda után Raphinha tálalt a pár perce pályára küldött Ferran Torreshez, aki az ötös sarkáról kíméletlenül bombázott a Las Palmas kapujába. A Barcelona közepes játékkal kétgólos győzelmet aratott, és sorozatban ötödik bajnokiján gyűjtötte be a három pontot, ennek köszönhetően visszafoglalta az első helyet a tabellán. 0–2