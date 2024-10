Újra régi fényében csillog a La Masia? Minden jel erre mutat

A kétezertízes években a világ legjobb akadémiájaként emlegették a La Masiát, az utóbbi években viszont mintha csökkent volna a varázs. Akkoriban a világfutballt uraló Barcelona és a spanyol válogatott több alapembere is onnan került ki, köztük a nemrég visszavonult Andrés Iniesta, Xavi, Lionel Messi, Carles Puyol, Cesc Fábregas, vagy Sergio Busquets.

Sandro Rosell és Josep Maria Bartomeu elnöksége alatt kevésbé épített a klub a La Masiára, legalábbis nem sok olyan futballista került ki onnan, aki nemzetközi szinten is meghatározó játékossá vált volna. Az utóbbi néhány évben viszont ismét kezd visszaállni a korábbi tendencia. Ebben persze szerepet játszik az is, hogy a gazdasági problémák miatt a klub egyébként is kénytelen a fiatalokra építeni, ám a jelek szerint jól működik ez a modell. Többen közülük már most az Európa-bajnok spanyol válogatott alapemberei, és szemlátomást hosszú évekig meghatározó futballisták lehetnek a nemzetközi porondon.

A Marca cikke felhívja rá a figyelmet, hogy Joan Laporta 2021 óta tartó, második elnöksége alatt már 24 La Masia-növendék mutatkozott be a nagy csapatban, igaz, van köztük olyan is, aki kisebb-nagyobb kitérővel jutott el oda. A lap egy kezdőcsapatot is összerakott, és az Inaki Pena – Héctor Fort, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde – Fermín Lopez, Gavi, Dani Olmo –Lamine Yamal, Marc Guiu, Ilias Akhomach tizenegy valóban nem tűnik rossznak. Közülük is kiemelkedik Lamine Yamal, aki 17 évesen Eb-győzelemre vezette a válogatottat, sokan a jövő legnagyobb ígéretének tartják, és a Transfermarkt már most 150 millió euróra becsüli az értékét. Ennek kapcsán pedig azt is érdemes megjegyezni, hogy az említett 24 akadémista összértéke már meghaladja az 500 millió eurót. Csak viszonyításképp: A La Liga 20 csapata közül tizenhétnek a piaci értéke nem éri el ezt az összeget – a három kivétel nyilvánvalóan a Real Madrid, a Barcelona és az Atlético Madrid.