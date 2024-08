„Lamine Yamalon az első edzésen látszott, hogy kivételes tehetség”

– Először jár Magyarországon?

– Igen, és nagyon vártam már, hogy eljuthassak ide. Sok jót hallottam a fővárosról, nagyon örültem annak, hogy a Duna menti Liga alapítói, Moskovits Gábor és Tóvizi Tamás meghívtak a budapesti rendezvényre – válaszolta lapunknak Joaquim Estrada Llop, a Serie A-ba jutó Venezia szakmai vezetője, aki a profi kluboknál zajló utánpótlás-fejlesztésről tartott előadást augusztus 2-án a CEU Konferenciaközpontban.

– Tizenkét évig dolgozott különböző pozíciókban, edzőként, illetve szakmai vezetőként a Barcelona utánpótlásában. Mi az oka annak, hogy megannyi tehetséges fiatalból csak kevesen jutnak el a legmagasabb szintre?

– A modern futballban kulcsfontosságú, hogy a klub nagy hangsúlyt fektessen az utánpótlás-nevelésre. Ehhez meg kell keresni a tehetségeket, megfelelően képezni őket, és utána szintén nagyon fontos, hogy meg is kapják a lehetőséget a bizonyításra. Ahogyan nemrég Lamine Yamal, Marc Casadó vagy Pau Cubarsí. Rengeteg a tehetséges játékos, de sokszor pont az hiányzik, hogy számoljanak velük az első csapatnál.

– Min múlik, hogy valaki megkapja-e ezt a lehetőséget ?

– Általában azon, hogy a csapatnak éppen mire van szüksége. A Barcelona például a klub anyagi helyzete miatt nem engedhette meg magának, hogy tapasztalt belső védőt vegyen, de kellett valaki erre a posztra. Ott volt a La Masián a tehetséges Pau Cubarsí, aki élt az eséllyel. De ugyanez a helyzet Lamine Yamal vagy Gavi esetében is.

– Josep Guardiola mondta a napokban, hogy nagyon erős a La Masiáról kijövő új generáció. Egyetért vele?

– Teljes mértékben, rengeteg a tehetséges játékos, sokkal több, mint az a négy-öt fiatal futballista, akit mostanában emlegetnek. Évről évre számtalan tehetség jön ki az akadémiáról, nem véletlen, hogy rendre sok Barcelona-nevelés kerül be a spanyol válogatottba.

– Mi a titok? Mitől annyira jó a La Masia?

– A klubnak világos az elképzelése arról, mit akar játszani, és a futballisták minden korosztályban ezt sajátítják el. Hiába visznek egy csapathoz erős és tehetséges fiatalokat, ha állandóan új edzőt kapnak, és mindegyiknek más és más a felfogása a játékról, az összezavarhatja őket. A La Masiánál, és most a Veneziánál is az a cél, hogy tehetséges fiatalokat találjunk, és világos elképzelés alapján képezzük őket. Ahogy látom, sokszor ez hiányzik a klubok utánpótlás-nevelésében. Nincs egységes irány és filozófia.

– Említette Yamalt, Gavit, Cubarsít – dolgozott valamelyikükkel korábban?

– Gavi és Pedri az idősebb korosztályhoz tartozott, én a kisebbekkel foglalkoztam. Lamine Yamallal dolgoztam együtt, és rajta már az első edzésen látszott, hogy kivételes tehetség. Nyolc-kilenc évesen érkezett a La Masiára, és azonnal kiemelkedett a mezőnyből. Ez minden korosztályban így maradt, látszott rajta, hogy született zseni. Dolgoztam együtt Xavi Simonsszal is, aki már szintén a legmagasabb szinten játszik.

– Lamine Yamal az Európa-bajnokságon 17 évesen az aranyérmes spanyol válogatott kulcsemberévé vált; a szurkolókat immár az foglalkoztatja, hogy lehet-e belőle Lionel Messihez hasonló világklasszis?

– Minden esélye megvan arra, hogy sporttörténelmet írjon, és a legnagyobbak közé kerüljön. De ahogy nemrég Josep Guardiola mondta, nagyon veszélyes az, ha ilyen fiatalon ekkora terhet raknak egy játékosra, és siettetik, hogy sztárfutballistává váljon. Ez nagyon kockázatos. Ettől függetlenül Lamine Yamalból szerintem világklasszis lesz, minden adottsága megvan hozzá. Tizenhat-tizenhét évesen persze ezt nem könnyű kezelni. Nemrég még senki sem ismerte őt, most pedig az utcára sem tud kimenni, mert mindenki közös fotót akar készíteni vele.

– Ha már említette, mit gondol a közösségi média veszélyeiről? Az Instagram, a TikTok és a többi oldal mennyire kockázatos a fiatal futballisták számára?

– Ahogyan a világon mindent, ezt is lehet rosszul és jól használni. A közösségi oldalaknak sok az előnyük, viszont kétségtelenül megvan a veszélyük is. Éppen ezért a Barcelonánál külön beszéltünk arról a fiatalokkal, hogyan használják ezeket az oldalakat. Azt is hangsúlyozzuk, hogy ők a Barcát is képviselik, így nem szerencsés, ha olyat osztanak meg, ami árt a klub megítélésének.

– Állandó vitatéma: mi a legfontosabb szempont egy fiatal játékosnál? A tehetség, az erőnlét, a mentális felkészültség vagy valami más?

– Ez így együtt. És egy kis szerencse is kell. Mindegyikre szükség van ahhoz, hogy valaki magas szinten játszhasson és profi futballista legyen. Hiába tehetséges és technikás valaki jó fizikai adottságokkal, ha fejben gyenge. Ez fordítva is igaz. Hiába erős valaki mentálisan, hiába megfelelő a hozzáállása, ha nincs meg a kellő tehetsége vagy erőnléte.

– Melyik korban lehet már látni, hogy kiből lehet nemzetközi szinten kiemelkedő labdarúgó?

– Ez mindenkinél más. Láttam olyanokat, akik nyolc-kilenc évesen nagyon tehetségesek voltak jó hozzáállással, ám később alig fejlődtek vagy még vissza is esett a teljesítményük. És akadnak olyanok is, akik eleinte egyáltalán nem emelkednek ki a korosztályukból, de később hihetetlen gyorsasággal nagyon sokat fejlődnek. Persze látni kivételeket, mint Lamine Yamalt, akin már az első nap látszott, hogy zseni. De sok játékosról eleinte nem tudható, hogy később milyen sokra viheti. Jó példa erre Sergio Busquets, aki a harmadosztályban játszott a második csapattal, és kevesen látták benne a potenciált. Josep Guardiola azonban észrevette, mennyire tehetséges. Ha nem így történt volna, akkor marad a harmadosztályban, és teljesen elveszik. Nagyon sok ilyen van. Rengeteg múlik azon, hogy egy jó szemű szakember meglátja-e valakiben a tehetséget.

– Kicsit elrugaszkodva az utánpótlástól, mit gondol, miért nem működött a Xavi vezette Barcelona? Ha valaki, akkor ő tökéletesen ismeri a Barcelona által képviselt filozófiát.

– Ez nagyon nehéz kérdés, és nem is igazán lehet kívülről megítélni. Xavi a klub legendája, s valóban tökéletesen ismeri a Barcelona filozófiáját. Más kérdés, hogy ezt valaki át tudja-e adni egyenként a játékosainak. Megint Guardiolát idézem, aki azt mondta: edzőként az egyik legnehezebb az, hogy az egész csapat megértse az elképzeléseit, és azt meg is valósítsa a pályán. Ez sokkal nehezebb, mint amilyennek tűnik. Xavinak talán ez nem ment.