Simán nyert a két favorit, a MAFC röplabdázói 0:2-ről fordítottak

A női csapat sikerét követően a kaposvári szurkolók a férficsapat meccsén is örülhettek, hiszen a címvédő Fino három szettben győzte le a Kecskemétet a negyeddöntő első találkozóján.

A rivális MÁV Előre Foxconn játékosai viszont lehet, hogy még mindig a kupagyőzelmet ünnepelték, mert a legjobb nyolc közé éppen csak becsusszanó TFSE alaposan megkeserítette az életüket az első játszmában. A fővárosiaknak még szettlabdájuk is volt, de végül nem született meglepetés, ahogyan a meccsen sem, mert a székesfehérváriak három játszmában diadalmaskodtak.

A tavalyi bronzérmes MAFC megjárta a poklot is az új névadó szponzort kapó Pénzügyőr ellen, hiszen a fővárosi rangadón a vendégek már 2:0-ra is vezettek, a negyedik játszmában pedig 23:21 volt a javukra, de a végén így is Pápai Péter csapata örülhetett.



NB I EXTRALIGA, FÉRFIAK

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

MÁV ELŐRE FOXCONN–TFSE 3:0 (24, 20, 18)

Székesfehérvár, 81 néző. Vezette: Varjasi, Horváth M.

MÁV ELŐRE: BAKIRI 13, Luna Slaibe 7, SZABÓ V. 8, KOCI 12, Eke 7, Pesti 6. Csere: Takács M. (liberó), Bandi, Szentesi. Edző: Omar Pelillo

TFSE: Tóth M., Balázs 7, Füzék 5, MAJOROS 11, Tóth K. 4, Kocsondi 2. Csere: Laczi (liberó), Horváth B. 1, Gebhardt N. 2, Pintér. Edző: Nagy Gergely

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 8:2, 12:12, 16:13, 17:18, 20:18, 22:22, 23:24. 2. játszma: 4:6, 8:7, 13:8, 16:11, 19:16, 24:18. 3. játszma: 1:2 8:2, 12:8, 17:9, 19:13, 24:17

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a MÁV Előre javára

MESTERMÉRLEG

Omar Pelillo: – Örülök, hogy sikerült győzelemmel kezdenünk a rájátszást. Tudjuk, hogy még van hová fejlődnünk és dolgoznunk kell, hogy igazán csúcsformában legyünk, de a továbbjutáshoz szükséges első lépést megtettük azzal, hogy nyertünk és így egy-nullára vezetünk a negyeddöntős párharcban. Most pedig az a fontos, hogy a második mérkőzésre fókuszáljunk.

Nagy Gergely: – Jól játszottunk, kihoztuk a maximumot magunkból. A második játszmától a nyitásfogadásunk gyengébb volt, így a támadásainkra is nagyobb energiákat kellett fektetnünk, s ettől jobban elfáradtunk. De ekkor is voltak szép megmozdulásaink, a célunk pedig az, hogy meccsről meccsre közelebb kerüljünk a MÁV Előréhez.

FINO KAPOSVÁR–KECSKEMÉTI RC 3:0 (16, 23, 15)

Kaposvár, 485 néző. Vezette: Adler, Halász E.

FINO: Bögöly 4, Boldizsár 8, Magyar 5, HUBICSKA 20, NOVOSZELOV 10, Kalmár 5. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Iván, DJORDJEVIC 9. Edző: Szlobodan Prakljacsics

KECSKEMÉT: Török S. 2, FARKAS P. 7, Flachner D. 2, VARGA P. 8, Minemura 7, Gacs 2. Csere: Török Zs. (liberó), Kiss B. 1, Mócza 1. Edző: Deák Márk

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:1, 9:2, 11:6, 15:9, 19:11, 23:16. 2. játszma: 2:3, 6:5, 8:6, 9:12, 13:13, 15:14, 16:20, 21:21, 22:23. 3. játszma: 1:4, 8:5, 11:6, 14:10, 18:13, 23:14

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Prakljacsics: – Büszke vagyok a játékosaimra, mert végig betartották a taktikát, a mostani győzelem ennek volt köszönhető. A második játszma is inkább egyéni hibák miatt lett egy kicsit szorosabb. A rájátszásban sok minden megtörténhet, úgyhogy végig észnél kell lenni.

Deák Márk: – Minden játékelemmel voltak problémáink, főleg a nyitásfogadással, így pedig a támadásaink eléggé körülményessé váltak. Kicsit hitehagyottak is voltunk, és ezt kihasználva a Kaposvár felőrölt minket.

MAFC–PRESTIGE FITNESS PSE 3:2 (–26, –23, 20, 23, 13)

Fót, 80 néző. Vezette: Mezőffy, Szabó P.

MAFC: Tomanóczy 6, Tamási 2, KISS D. 13, Katona 1, SAROZA 36, Veres 1. Csere: Lassu (liberó), OLÁH B. 18, Balogh L. 10. Edző: Pápai Péter

PÉNZÜGYŐR: Ibar Menéndez 9, Hechavarria 9, RAY 15, Lázaro 11, KOVÁCS Z. 14, Kispál 10. Csere: Salas (liberó), Székely, Szalai 5, Tóth K., Mihálovits. Edző: Nacsa Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:5, 8:7, 8:10, 12:11, 17:13, 18:17, 21:17, 22:20, 24:23, 25:26. 2. játszma: 0:3, 5:4, 7:9, 12:10, 13:16, 16:17, 19:21, 23:24. 3. játszma: 5:0, 7:6, 10:7, 12:10, 16:13, 17:16, 20:17, 24:20. 4. játszma: 0:1, 4:3, 5:7, 9:8, 13:10, 14:15, 18:16, 19:21, 21:23. 5. játszma: 1:1, 6:2, 7:5, 8:7, 12:9, 14:11

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a MAFC javára

A 9–12. helyért. Miskolci EAFC-Peka Bau–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (21, 19, 23)