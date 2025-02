Arrigo Sacchi szerint az Atalanta megnyerheti a scudettót

„A Gasperini-csapat kiesett az Olasz Kupából és a Bajnokok Ligájából is, így teljes erejével a bajnokságra fog koncentrálni. Az Empoli legyőzése azt mutatja, hogy az öltözői hangulat egészséges, valamint azt is, hogy sikerült leküzdeni az öltözőn belüli nézeteltéréseket. Szerintem az Atalanta a végsőkig harcolni fog a bajnoki címért” – fogalmazott Arrigo Sacchi, majd négy pontba szedte, hogy miért tekint bajnokesélyesként a fekete-kék együttesre.

„Az első ok maga a klubmodell: Bergamóban egy szilárd klubot találunk, ahol kompetens vezetőség támogatja az edzőt és a játékosokat, továbbá vigyáz a környezetre is. A második ok Gasperini személye: egy tehetséges szakemberről van szó, aki jól választja meg, kivel akar együtt dolgozni. A harmadik ok: Bergamóban megbízható emberek dolgoznak, aki nem hagynak cserben a szükség idején. Végül, de nem utolsósorban a negyedik ok az Atalanta játékstílusa. Ez egy robusztus együttes, amely harmonikusan mozog a pályán, s tizenegy emberrel támad, illetve védekezik” – folytatta Sacchi, majd leszögezte, hogy természetesen az Inter és a Napoli is jó eséllyel pályázik a scudettóra.

A „fusignanói prófétának” is becézett Sacchi – akit taktikai újításai miatt a futballtörténelem egyik legnagyobb hatású edzőjeként tartanak számon – 1987 és 1991 között irányította az AC Milant, amellyel egy bajnoki címet, illetve Olasz Szuperkupát, továbbá két-két BEK-et, Interkontinentális-kupát és Európai Szuperkupát nyert. Az olasz válogatott szövetségi kapitányaként 1991 és 1996 között tevékenykedett, s az 1994-es világbajnokság döntőjéig vezette az „azzurrit”, amely tizenegyesekkel maradt alul Brazíliával szemben.

Arrigo Sacchi 24 évvel ezelőtt, 2001-ben hagyott fel az aktív edzősködéssel (utolsó klubja a Parma volt), azóta dolgozott a Real Madrid sportigazgatójaként, valamint az olasz korosztályos válogatottak technikai koordinátoraként is.