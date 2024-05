Serie B: Cremonese–Venezia párharc dönt a harmadik feljutóról

Az első félidőben háromszor is betalált az előző idényben még élvonalbeli Cremonese, majd vendégoldalról Brignola veszekedett piros lapot érően a játékvezetővel. Ezt követően megszületett a negyedik hazai gól is, majd Antonini révén szépített a Catanzaro – a piros-szürkék továbbjutása így sem forgott veszélyben, Giovanni Stroppa gárdája 6–3-as összesítéssel jutott be a döntőbe.

A Cremonese ellenfele a Venezia lesz (május 30-án és június 2-án), amely a palermói 1–0-s siker után odahaza 2–1-re megverte a szicíliaiakat pénteken.

SERIE B

RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Cremonese–Catanzaro 4–1 (Vázquez 12., Buonaiuto 19., Coda 37., Sernicola 69., ill. Antonini 80.)

Kiállítva: Brignola (Catanzaro, 63.)

Továbbjutott: a Cremonese, 6–3-as összesítéssel

Venezia–Palermo 2–1 (Tessmann 4., Candela 43., ill. Svoboda 84. – öngól)

Továbbjutott: a Venezia, 3–1-es összesítéssel