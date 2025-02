Nagy Zsigmond: Los Angelesbe már éremért megyünk

Száz napja sincs hivatalában Kovács Kokó István, az idén éppen 100 éves Magyar Ökölvívó-szakszövetség tavaly november 9-én megválasztott elnöke, aki főtitkárként a korábban a NOB-ban és a Nemzeti Sportügynökség élén is dolgozó szakjogászra, dr. Nagy Zsigmondra támaszkodhat ezekben a minden túlzás nélkül történelminek minősíthető hónapokban. A MÖSZ ugyanis kilépett a NOB által már másfél éve „el nem ismert” státuszba helyezett IBA világszövetségből, és a múlt szombaton úgy döntött, hogy beadja csatlakozását a 2023 áprilisában alapított World Boxinghoz.

Párizs után Kovács Richárd Los Angelesben is ott lehet – ha a NOB megadja az esélyt, és ha kvótát szerez (Fotó: AFP)

„Úgy gondolom, hogy február második felére Magyarország már teljes jogú World Boxing-tag lesz – mondta érdeklődésünkre Nagy Zsigmond. – Kovács »Kokó« István amúgy is kiváló kapcsolatokat ápol a nemzetközi ökölvívó-társadalommal, így a World Boxing elnökével, a holland Boris van der Vorsttal is, másrészt pedig nekem is jó a viszonyom Simon Toulson főtitkárral, aki elbírálja és szakmailag ellenőrzi, hogy befogadható-e például a magyar csatlakozási kérelem. Nekünk jó diákként a proaktivitás az erősségünk, szoktam mondani, ebben a helyzetben is mindenre felkészültünk, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a február 16-i WB-elnökségi ülésen elfogadják a jelentkezésünket.”

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságban sem unatkoznak, hiszen március 18. és 21. között emblematikus helyszínen, a görögországi Olümpiában rendezik a 144. kongresszust, amelyen megválasztják a két ciklus után távozó elnök, Thomas Bach utódját, a sorban a tizedik NOB-elnököt. Ugyanekkor és ugyanitt döntés születhet arról is, hogy a World Boxingot mint az amatőr ökölvívás világszövetségét elismeri az olimpizmus csúcsszervezete.

„Külön érdekesség, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a hetvenötös szám a küszöbértéke a tagságot illetően, és a World Boxingnak éppen Magyarország lehet a hetvenötödik tagja. Nem csak az optimizmus beszél belőlem, amikor azt mondom, a márciusi NOB-közgyűlésen a World Boxing meg fogja kapni azt a nemzetközi jogi deklarációt, amely szükséges ahhoz, hogy sportági világszövetségként és olimpiai jogalanyként tudjon működni. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, az ökölvívás az olimpiai mozgalom integrált sportága lesz. Szerintem óriási hiba is lenne ökölvívás nélkül olimpiát rendezni” – mondta Nagy Zsigmond. Aki arról is beszélt, hogy Kovács István szerepvállalása a hivatásosok között (a profi WBO európai alelnöke) nem akadálya a World Boxing-tagságnak, hogy a régebbi világszövetségben mérkőzésvezető-pontozóként dolgozó magyarok simán átkerülhetnek a WB-versenyrendszerébe is, hogy a tervek szerint beindul a Kárpát-medencei Boxing One csapatbajnoki sorozat, és hogy hamarosan lesz új szövetségi kapitánya is a magyar ökölvívásnak, miután hihetetlenül sok külföldi és magyar pályázat érkezett a szövetségbe.

A WB tavaly ősszel megrendezte Colo­radóban az első korosztályos világbajnokságát, az idén már rendes, sűrű versenynaptárral ad teret a világ bunyósainak, mindenekelőtt a szeptemberben Liverpoolban esedékes első (koedukált – ilyen sem volt még!) felnőtt-világbajnokságra is sor kerül. De a márciusi debreceni Bocskai István-emlékversenyt is a World Boxing szabályrendszerében és súlycsoportjaiban tartják – a szervezési munkálatok megelőzték a WB-hez csatlakozásról szóló szavazást. „Proaktívak voltunk…” – mosolygott Nagy Zsigmond, finoman jelezve, hogy nem voltak kétségek a tagság egyöntetű akaratát illetően.

A magyar ökölvívás a World Boxing tagjaként a sportdiplomáciában is áttörésre készül, ezért is rendezhetünk U22-es Eb-t, és a 2026-os felnőtt Európa-bajnokságot is nagyon szeretné a MÖSZ magyar ringbe hozni. Mivel a World Boxing kongresszusának is Budapest adhat otthont, ne lepődjünk meg, ha a világszervezet irányító testületeibe is több hazánkfia-lánya kandidál majd – pontozásos sportágról lévén szó, sosem árt, ha a szorítón kívül is erős egy nemzet, a többi pedig már a bunyósokon múlik.

„Nem árulok zsákbamacskát: Los Angelesre nemcsak szeretnénk növelni a magyar kvótások létszámát, hanem kifejezetten érmes vágyakkal készülünk” – mondta határozottan Nagy Zsigmond. A következő olimpiáig még van hátra három és fél év, az odáig vezető út végén egy olimpiai érem lenne a tökéletes jutalom az erőfeszítésekért. A korábbi játékokon tízszer szólt a magyar himnusz, legutóbb 1996-ban épp a mai elnöknek, Kovács Istvánnak, de érmet is negyedszázada, Sydney-ben nyertünk, 2000-ben Erdei Zsolt lett harmadik. Reménykedve és izgatottan várjuk a folytatást!