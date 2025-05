Gulácsi mindent védett Brémában, de a Lipcse nem lehet boldog a döntetlennel

Nagyon fontos mérkőzés várt az RB Leipzigre, Lőw Zsolt együttese a Bajnokok Ligája indulásért hajtott a forduló előtt, ám ehhez feltétlenül szüksége lett volna a három pontra a Werder Bremen otthonában. A magyar tréner ismét számíthatott a sérüléséből visszatérő Gulácsi Péterre, és bár Willi Orbán állapota is sokat javult az elmúlt napokban, a csapatkapitány még nem kapott helyet a meccskeretben.

Az első félidőben igen kevés eseményt láthatott a brémai közönség, de inkább a hazai csapat állt közelebb a vezető találat megszerzéséhez. A 38. percben Romano Schmid indulhatott meg egyedül a lipcsei kapu felé, megpróbálta kicselezni Gulácsit, aki azonban hatalmas rutinnal túljárt az eszén.

A második félidő erőteljes brémai rohamokkal indult, a hazaiak egymás után kétszer is veszélyeztetettek: a 46. percben Felix Agu hibázott el ígéretes lehetőséget, két perccel később meg Oliver Burke lövését védte nagy bravúrral Gulácsi.

És ezzel még nem volt vége, a 66. percben Marvin Ducksch fejelt, Gulácsi ismét védett – ezúttal ujjheggyel tornászta szögletre a labdát.

Ezt követően felgyorsultak az események, a Lipcse is elkezdett veszélyesebben kontrázni, és a Werder sem mondott le a gólszerzésről. Olyannyira nem, hogy a 74. percben Marco Friedl közvetlen közelről a kapufát találta el, igaz, előtte alighanem néhány centiméteres lesen volt, így videózták volna az esetet, ha a labda a kapuba kerül.

A hajrában is mindkét csapat nyílt játékot játszott, és a három pont megszerzésére törekedett, óriási rohanás kezdődött – ám gólt csak nem láthatott a brémai közönség. A döntetlen azt jelentette, hogy a Lipcse az utolsó forduló eredményétől függetlenül – a Freiburg Kiel elleni sikere miatt – már nem kvalifikálhatja magát a Bajnokok Ligájába, és a Werder sem lesz ott az ősszel a nemzetközi kupaporondon. 0–0

Az Union Berlinnél Schäfer András némi meglepetésre csak a kispadon foglalt helyet a Heidenheim elleni hazai találkozón, a dunaszerdahelyi születésű szlovák válogatott játékos, Bénes László viszont a kezdők között kapott lehetőséget – a 71. percben éppen az ő helyére szállt be Schäfer az Unionnál. A vendégek Adrian Beck révén a 12. percben szereztek vezetést, majd a 73. percben is eredményes volt a német játékos. A kettő között pedig Jan Schöppner is bevette a nagyon gyenge napot kifogó Union kapuját, kialakítva a 0–3-as végeredményt.

A Lipcse egyik riválisa, a Mainz Bochumba látogatott, és 4–1-es győzelmet aratott. Ez a három pont azt jelenti, hogy a mainziak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték Lőw Zsolt csapatát, és feljöttek a tabella hatodik helyére.

Az ugyancsak a Bajnokok Ligája-helyekért hajtó Freiburg a Kielben aratott 2–1-es győzelmet egy majdnem százperces találkozón. A freiburgiak ezzel – a Borussia Dortmund vasárnapi meccse előtt – elérték céljukat, és feljöttek a negyedik helyre.

Az utóbbi két vesztes csapat (Bochum, Kiel) pedig már biztosan kiesik az élvonalból – a Heidenheim legrosszabb esetben is osztályozós.

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

Werder Bremen–RB Leipzig 0–0

Union Berlin–Heidenheim 0–3 (Beck 12., 73., Schöppner 56.)

Holstein Kiel–Freiburg 1–2 (Rosenboom 24., ill. Manzambi 45+2., Höler 58.)

Bochum–Mainz 1–4 (Holtmann 84., ill. Amiri 45+3., Mwene 53., Burkardt 73., Nebel 90+3.)

KÉSŐBB

18.30: Bayern München–Mönchengladbach (Tv: Match4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–St. Pauli (Tv: Arena4)

19.30: VfB Stuttgart–Augsburg (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Wolfsburg–Hoffenheim 2–2 (Östigard 1. – öngól, Wind 81., ill. Kaderabek 34., Bülter 84.)