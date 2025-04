Lőw Zsolt az NS-nek: „Azt gondolta a klubvezetés, hogy bennem látják a megoldást”

Az RB Leipzig vezetőedzője, Lőw Zsolt a Wolfsburg legyőzése után a Nemzeti Sport felvetésére először is arról beszélt, hogy szép játékkal sikerült hosszú idő után újra idegenben meccset nyerniük.

„Ha jó futballt, jól összerakott, aktív játékot játszunk, akkor az hozza magával a gólokat, a gólok pedig hozzák magukkal a győzelmet – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a pénteki győzelem után Lőw Zsolt. – Négy hónap után tudtunk újra idegenbeli mérkőzést nyerni. Három-nullánál azt hittük, egyszerű dolgunk lesz, de nem volt az, mert a Wolfsburg mindent egy lapra feltéve támadott, már nem volt veszítenivalója, és egyre másra álltak be a támadójátékosok. Csak úgy repültek be a tizenhatosunkra a labdák után, ennek a kivédekezésével akadt is gondunk. Próbáltunk frissíteni és stabilitást adni a cserékkel. A párharcokban erős és labdabiztos játékosokat küldtünk pályára, akik tudják növelni a labdabirtoklásunkat a nehéz pillanatokban, nagyon büszke vagyok, hogy végül három-kettes győzelemmel hazavihetjük a három pontot.”

A két hete kinevezett magyar vezetőedző az új megbízatásáról, a lipcsei válságmenedzselésről is beszélt lapunknak.

„Ez a megbízatás abszolút példája annak, hogy a futballnak milyen bonyolult és őrült a világa, tényleg bármi megtörténhet. Amikor januárban elkezdtem dolgozni a Red Bull Globalnál, mint az edzőképzés feje, aki a filozófiáért felelős, egy olyan munkakörben, mely négy plusz három klub irányítását ölelte volna fel, a világ legboldogabb embere voltam. Szerettem volna több mint ötszáz tétmeccs után kicsit mást csinálni, hogy legyen terem és időm, hogy fejlődjek, hogy jobb legyek. Csodálatosan indult, volt időm a gyerekekre, volt olyan hétvégém, harminc év után, amit otthon tölthettem. Aztán átírták a forgatókönyvet. Azt gondolta a vezetőség, hogy bennem látják a megoldást ebben a szituációban, és mindenképp szerették volna, hogy ezt elvállaljam. Nyilván ők a munkaadóim, ha itt van rám a legnagyobb szükség és mindenki bennem látja a megoldást, akkor el kell vállalni a feladatot. Nyilvánvaló, ez elképesztő lemondásokkal jár és ez hatalmas stressz, pont ez elől menekültem, aztán most beleugrottam. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem élvezem. Csodálatos a pálya szélén állni és egy csapatot vezetni, sőt nemcsak egy csapatot, hanem egy egész stábot.”

Arra is reagált, lehet-e ebből a megbízatásból a beugró szerepnél hosszabb történet.

„Azt gondolom, nem lehet hosszabb. Egyértelmű vállalás volt számomra, hogy az idény végéig elvállalom a feladatot, a vezetőség pedig közben gőzerővel dolgozik azon, hogy megtalálja, nyáron ki veszi át a csapatot.”

Lőw Zsolt Gulácsi Péter kapcsán annyit mondott, amíg ő a vezetőedző, biztos, hogy védeni fog.

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

Wolfsburg–RB Leipzig 2–3 (0–2)

Wolfsburg, Volkswagen Arena. Vezette: F. Exner

Wolfsburg: Grabara – Fischer, Odogu, Vavro (Maehle, 71.) – Kaminski (Skov Olsen, 71.), Dárdai B. (Tomás, 86.), M. Arnold, Gerhardt – Wind – Wimmer (Nmecha, 86.), Amura. Vezetőedző: Ralph Hassenhütl

RB Leipzig: Gulácsi – Nedeljkovics (Geertruida, 77.), Bitshiabu, Lukeba, Klostermann – Baku (Ch. Baumgartner, 71.), Vermeeren (Kampl, 71.), Seiwald, X. Simons (Haidara, 85.) – Sesko, Openda (Y. Poulsen, 77.). Vezetőedző: Lőw Zsolt

Gólszerző: Fischer (58.), Skov Olsen (75.), ill. Openda (11.), X. Simons (26., 49.)