Emberelőnyben fordított, és nyert a Bayern München Augsburgban

Az Augsburg legutóbb öt tétmérkőzéssel ezelőtt, 2022 szeptemberében győzte le a Bayern Münchent. A hazaiak az első félidőben csak egyszer találták el Jonas Urbig kapuját, abból gól született. A 30. percben Jeffrey Gouweleeuw ívelt be labdát a tizenhatoson belülre a védők vonala mögé, Dimitriosz Janulisz egy mozdulattal megszelídítette, majd hatalmas erővel a rövid felső sarokba vágta. A félidő hajrájában egyenlítettek a bajorok, Leroy Sané a bal oldalon megbolondította védőjét, a középre tett labdáját Jamal Musiala levette, öt védő gyűrűjében kapura fordult, és a jobb kapufa mellé a kapuba továbbított.

A második félidő nem indult jól a vendégeknek, Musialát sérülés miatt le kellett cserélnie Vincent Kompanynak. Az 59. percben Cedric Zesiger begyűjtötte a második sárga lapját, így emberelőnybe kerültek a vendégek, amit azonnal ki is használtak. Joshua Kimmich a jobb oldalon várakozó Michael Olise lábához ívelte a szabadrúgást, a francia játékos ballal a kapu elé tálalt, amiből az ötösön belül helyezkedő Harry Kane a kapuba fejelt. Az 1–3-as végeredményt Leroy Sané állította be a 93. percben (végül is Chrislain Matsima öngóljának lett elkönyvelve a találat). A Bayern nyert, és kilenc pontra növelte előnyét a szombaton játszó Bayer Leverkusen előtt.

NÉMET BUNDESLIGA

28. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Augsburg–Bayern München 1–3 (Janulisz 30., ill. Musiala 42., Kane 60., Matsima 90+3. – öngól)

Kiállítva: Zesiger (59., Augsburg)

SZOMBATON JÁTSSZÁK

15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Bochum–VfB Stuttgart

15.30: Freiburg–Borussia Dortmund

15.30: RB Leipzig–Hoffenheim (Tv: Arena4)

15.30: Mainz–Holstein Kiel

18.30: Werder Bremen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: St. Pauli–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Wolfsburg (Tv: Arena4)