Olasz mez, amerikai miliő, belga technológia a Groupama Arénában

Grandiózus rendezvény volt a Gorupama Arénában! Szerdán meghívást kapott lapunk a Football Business Inside (FBIN) első 2025-ös eseményére. A sportkomplexum negyedik emeletén valóságos futballdzsemboriba toppant a látogató: külföldi újságírók hada az európai elit ligák csapatainak prominens vezetőivel diskurált, várva a meghirdetett előadás-sorozatot. A nyitó beszédet az FBIN tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, Thomas Maurer, az OPTA és a Stats Perform üzletfejlesztési menedzsere, Jirí Kadlec, illetve a Ferencváros nemzetközi projektmenedzsere, Máté Bálint tartotta. A délelőtti program a „kereskedelmi stratégia nyomon követésének” jegyében telt, és ezen belül az RCD Mallorca kereskedelmi igazgatója, Rubén Forcada beszélt a jelenlévőknek a különleges hangulatú együttes mindennapjairól, a klub lokációjából fakadó előnyökről és hátrányokról, illetve a nagyravágyó tervükről: az évtized végére megingathatatlanul a La Liga élmezőnyéhez szeretne tartozni az együttes. Az első turnust követő „hálózatépítési szünet” alatt Thomas Maurer beszélt lapunknak az FBIN ténykedéséről.

„ A Football Business Inside kétezertizenhétben alapított osztrák székhelyű cég, és a célja, hogy a labdarúgásban dolgozók szervezeti és személyes fejlődését segítse – mondta az FBIN alapítója. – Évente három rendezvényt szervezünk, küldetésünk, hogy a sport üzleti részében mi legyünk »a tudás fő forrása«. Legyen szó oktatásról, kutatómunkáról, kapcsolati hálóról, rendezvényekről, szeretnénk, hogy az FBIN ott legyen mindenki első gondolatai között. Pontosan ezért választottuk partnereinknek, szövetségeseinknek európai viszonylatban közepesen erős, mégsem sztárcsapatokat. Azonfelül, hogy ez a réteg talán a legnépesebb a klubok számát tekintve, hasonló kihívásokkal küzdenek, amelyekre hasonlóak a megoldások is. Ha a Manchester Citytől hívnánk elő­adókat, a beszédben elhangzott információk kevésbé lennének relevánsak a többi csapatnak, amelyek erőforrásokban korántsem veszik fel a versenyt az óriásokkal. Európa-szerte rengeteg példát látni, hogy a »középkategóriás« csapatok nagyszerű eredményeket képesek elérni, mi pedig szeretnénk segíteni ezt a réteget.”

Nem csoda, hogy népszerű a szurkolók körében a Venezia elegáns meze

A kora délutáni programban a Venezia FC felszerelésért felelős menedzsere, Nicola Zanetti adott betekintést látványos előadás keretében a gyönyörű mezeiről ismert velencei együttes „eladhatósági stratégiájáról”. Ezután az Osasuna kereskedelmi igazgatója, Luis Arregui bemutatta a pamplonai klub spanyol szinten is kiemelkedő utánpótlás-nevelését, illetve igen egyedi, már-már családias (úgy értve, hogy rengeteg helyi kisvállalkozó is szoros kapcsolatban áll az egyesülettel) szponzorációs stratégiáját. A D. C. United üzleti operációs és stratégiai elnöke, Drew Bentley beszélt az amerikai miliőről: európai szemmel nézve nehezen feldolgozható körítés jellemzi a washingtoni klub meccsnapjait, stadionon belüli szolgáltatásait – fontos is ez a „soccercsapatoknál”, hiszen a négy majorliga mögött a labdarúgás csak az ötödik legnépszerűbb sportág a tengerentúlon. Az FC Bruges üzleti menedzsere, Michiel Van Cauwenberghe​​​​ előadása parádésan mutatta be, mennyire hatékonyan használja ki a technológiai fejlődést és az automatizációt a belga együttes – látszik is a profi szemlélet a kék-feketék idénybeli európai kupaszereplésén, hiszen a BL-nyolcaddöntőig jutottak, az Aston Villával szemben búcsúztak.

Szakemberek egész sora tartott még előadást, a KRC Genk, a Bayer Leverkusen, a Slavia Praha, az Austria Wien, a Qarabag, a Leuven és az Eintracht Frankfurt képviselője is beszélt a budapesti rendezvényen. A Football Business Inside konferenciája ismét bizonyította, hogy nagyszerű kezdeményezés, a kapcsolati tőke, az információáramlás és a szakmai eszmecsere szempontjából kivételes az ilyen esemény Kelet-Közép-Európában, s minden dicséretet megérdemel a Ferencváros is, hogy házigazdaként ötcsillagos körülményeket biztosított az eseménynek.