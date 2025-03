Carlo Ancelotti érkezése újra napirenden a braziloknál – sajtóhír

A brazil válogatott kiábrándító produkciót mutatott be az Argentína elleni világbajnoki-selejtezőn, amelyen 4–1-es vereséget szenvedett. A jelenlegi szövetségi kapitány, Dorival Júnior pozíciója eddig sem tűnt túlságosan stabilnak, az ősi rivális elleni zakót követően pedig tovább romlottak az esélyei, ami a hosszabb távú maradást illeti. A brazil Globo úgy tudja, a szövetség ismét felvette a kapcsolatot Carlo Ancelottival, a Real Madrid sikeredzőjével, aki 2023-ban már közel állt ahhoz, hogy átvegye az ötszörös világbajnok irányítását, ám akkor ebből nem lett semmi, az olasz szakember maradt Madridban, mi több, 2026-ig meghosszabbította szerződését.

Ugyanakkor azt a brazil és a spanyol források is kiemelik: ennek ellenére Ancelotti pozíciója nem biztos, s kizárólag az idény végi eredményektől függ. A madridiak még a ligában, a Spanyol Kupában és a Bajnokok Ligájában is versenyben vannak a végső győzelemért, valamint júniusban a klubvilágbajnokságon is érdekeltek lesznek – az olasz tréner sorsa pedig azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e rangos trófeát nyernie a csapattal.

Mindehhez adalék, hogy Ancelotti korábban már többször kijelentette: nagyon jól érzi magát a Real Madridnál, ahonnan csak akkor távozik, ha elküldik. Azt is elmondta, szívesen maradna a klubnál egészen 2029-ig, amikor Florentino Pérez elnök újabb mandátuma lejár a klubnál.

A Globo azonban úgy tudja, Ancelotti ezúttal nyitottabb lenne a brazilok megkeresésére, de komolyabban csakis a klubvilágbajnokság után hajlandó foglalkozni a témával. Addig nem létezik számára más, csak a Real Madrid. Ednaldo Rodrigues, a brazil futballszövetség elnöke nagyon szeretné, ha a 2026-os vb-n már Ancelotti ülne a válogatott kispadján.

A CBF elnöke egyelőre bizonytalan abban a kérdésben, hogy meddig legyen türelmes Dorival Júniorral, aki tavaly januárban vette át a Selecao irányítását, de igen felemás a mérlege, hiszen irányítása alatt a brazilok már három vereséget is elszenvedtek – emellett hatszor játszottak döntetlent és hétszer nyertek.

A hullámzó eredmények miatt felmerült, hogy a jelenlegi szövetségi kapitányt még június előtt meneszthetik, s vészmegoldásként addig ismét egy ideiglenes edző kerülne a válogatott élére, miközben a szövetség folytatja a tárgyalásokat Ancelottival és bízik a megállapodásban.

A tapasztalt olasz mesteren kívül egyébként további nevek is szerepelnek a brazilok listáján, de a stratégia az, hogy előbb Ancelottival tárgyalnak, és csak ha vele nem sikerül egyezségre jutni, akkor kezdenek el egyeztetni a többi jelölttel.