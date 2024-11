Niké Liga: DAC–Banská Bystrica

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

14. FORDULÓ

DAC–BANSKA BYSTRICA 0–0 – élőben az NSO-n!

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 2239 néző.V: Ruc (Strbo, Stofik)

DAC: Popovics – Gruszkowski (Bősze, 57.), Csinger, Ortiz, Brunetti, Mendez – Tuboly, Vitális, Herc – Almási (Bajo, 73.), Trusa.

Banská Bystrica: Trnovsky – Mensah, Hlinka, Willwéber (K) – Pisoja (Malec, 84.), Povazanec, Richtárech, Záhumensky – Slebodník (Veselovsky, 57.), Hanes (Sikula, 57.), Rymarenko.

Kiállítva: Tuboly (64.)



PERCRŐL PERCRE

ELSŐ FÉLIDŐ

Napos, de hűvös időben, úgy négy fokos hőmérséklet mellett érkeznek a csapatok a pályára.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés.

4. perc: Csinger beadásával Almásit vagy Trusát kereste volna, de egyikük sem fért oda a labdához.

7. perc: Mendez beadása után Gruszkowski fejel a hosszú oldalon, Trnovsky nagyot véd.

11. perc: Herc előrevágott labdájára Trusa próbált meg lecsapni, de végül a többségben lévő védők mellett nem járt sikerrel.

18. perc: Richtárech keménykedése után a hazai közönség már sárga lapot követelni, de az a játékvezető zsebében marad. A megítélt szabadrúgásból Tuboly próbálkozik lövéssel, de célt téveszt.

23. perc: Most már nem marad a zsebben a sárga, Mendez kapja.

26. perc: Egy gyors hazai akció végén Trusa fejese száll fölé.

35. perc: Gruszowski passza után Trusa talál a kapuba, de lesen kapta a labdát, így a játékvezető nem adja meg a gólt.

43. perc: Almási próbálkozása nem jelentett gondot Trnovskynak.

45. perc: Vége az első félidőnek.

MÁSODIK FÉLIDŐ

46. perc: Folytatódik a mérkőzés, csere egyik oldalon sem volt.

54. perc: Slebodník is besárgult.

57. perc: Gruszowski helyett Bősze. A vendégeknél Hanes és Slebodník helyett Sikula és Veselovsky.

63. perc: Tuboly kapott sárga lapot.

63. perc: Vitális helyén Bernát.

64. perc: Emberhátrányban a DAC! Tuboly csúnya belépője után megkapta a második sárga lapját, ám a játékvezető a videobíró jelzésére ezt visszavonta és egyből piros lappal állította ki a hazaiak játékosát.

69. perc: Povazanec is besárgult.

73. perc: Almási helyén Bajo.

74. perc: A vendégek védelmének hibája után Trusa kerül ziccerbe, de 15 méterről a kapu fölé lő.

84. perc: Pisoja helyett Malec.

89. perc: Richtárech le, Lupták be.

93. perc: Három perc hosszabbítás után vége a mérkőzésnek.