Vasárnapi sportműsor: pályán a Milan, a Barcelona, a Ferencváros és a Bayern München

Vasárnap folytatódik a szokásos hétvégi nagyüzem: az NB I-ben a Paks fogadja a Ferencvárost, a ZTE pedig az Újpestet. Topligákban nagy meccs vár este a Milanra a Fiorentina vendégeként, Angliában a Chelsea fogadja a a Nottinghamet, a németeknél Gulácsi Péter és Willi Orbán Lipezigje a Heidenheimnél vendégeskedik, a spanyoloknál sevillai derbi mellett a Barcelona is pályára lép. Lesz még női labdarúgó Magyar Kupa, a magyar futsal válogatott is játszik, újabb forduló lesz az NFL-ben, lesznek hokoibajnokik itthon és az osztrák ligában, zárulnak a heti kerékpáros körversenyek. A győri női kézisek BL-ben vitézkednek, a de lesz még röpi, gyorsasági motorverseny, motokrossz, torna és sznúker is.

OKTÓBER 6., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB I

9. FORDULÓ

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! NB II

9. FORDULÓ – élő eredménykövető

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

13.00: BVSC-Zugló–Kisvárda Master Good – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Opus Tigáz Tatabánya – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n! ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Manchester United (Tv: Match4)

15.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

17.30: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

15.00: Lyon–Nantes

17.00: Brest–Le Havre

17.00: Reims–Montpellier

17.00: Strasbourg–Lens

20.45: Nice–PSG NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–RB Leipzig

17.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Match4)

19.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

12.30: Juventus–Cagliari (Tv: Arena4)

15.00: Bologna–Parma

15.00: Lazio–Empoli

18.00: Monza–Roma

20.45: Fiorentina–Milan ROMÁN SUPERLIGA

12. FORDULÓ

12.30: FC Hermannstadt–Sepsi OSK – élőben az NSO-n! SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Girona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Real Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) SKÓT BAJNOKSÁG

13.00: Ross County–Celtic (Tv: Match4) SZERB SZUPERLIGA

11. FORDULÓ

21.00: Topolyai SC–Jedinsztvo – élőben az NSO-n! SZLOVÁK NIKÉ LIGA

10. FORDULÓ

18.00: DAC 1904–Zilina – élőben az NSO-n! NŐI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

15.00: Dunaújváros–Nyíregyháza

15.00: Újpest–Szent Mihály

15.30: Budaörs–ETO FC Győr FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

13.00: Magyarország–Ausztria, Szombathely (Haladás Sportkomplexum) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

15.30: Minnesota Vikings–New York Jets (Tv: Arena4)

19.00: Chicago Bears–Carolina Panthers

19.00: Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens

19.00: New England Patriots–Miami Dolphins

19.00: Washington Commanders–Cleveland Browns

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.05: Denver Broncos–Las Vegas Raiders

22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals

22.25: Los Angeles Rams–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–New York Giants

Hétfő, 2.20: Pittsburgh Steelers–Dallas Cowboys (Tv: Arena4) AUTÓSPORT

21.00: Nascar Cup Series, 31. futam, Talladega (Tv: Match4)

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. (utolsó) forduló, Jarama, 3. és 4. futam GOLF

PGA TOUR

21.30: Mississippi Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.30: Újpesti TE–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)

16.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19

18.00: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: Debreceni EAC–Budapest JAHC

OSZTRÁK LIGA

16.00: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz) KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

8.55: langkawi körverseny, 8. szakasz (Tv: Eurosport1)

13.00: horvát körverseny, 6. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.00: Párizs–Tours (Tv: Eurosport1)

Hegyikerékpár, UCI World Series

17.15: női olimpiai krossz, Mount St-Anne (Tv: Eurosport1)

19.30: férfi olimpiai krossz, Mount St-Anne (Tv: Eurosport1)

Pályakerékpár

Országos bajnokság, II. forduló és GP Budapest (BringAréna, X., Hangár u. 10.) KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

18.00: QHB-Eger–Veszprém HC KOSÁRLABDA

NŐI NB I

19.00: TFSE-MTK–NKA Universitas Pécs LOVASSPORT

16.30: Díjugrató Nemzetek Ligája, Barcelona (Tv: Eurosport2) MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

4.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

5.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

7.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

MOTOKROSSZ

14.30: nemzetek versenye, Winchester, 1. futam (Tv: Eurosport2)

15.30: nemzetek versenye, Winchester, 2. futam (Tv: Eurosport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE

18.00: Dág KSE–MÁV Előre Foxconn SZNÚKER

8.00: Vuhan Open, 1. forduló (Tv: Eurosport2) TORNA

15.00: challenge-világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó, nők: gerenda, talaj) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kreisz Bálint, Károlyi Andrea. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Beszélgetés a heti/hétvégi sportprogramról

6.35: NS-lapszemle. Vízilabda szuperkupa-meccset játszott Fradi a Jug Dubrovnikkal

7.00: Kézilabda: klub-vb-t nyert a Veszprém; az FTC BL-meccset játszott a Bistritával

7.40: Kosárlabda: elkezdődött a férfi és női NB I, kik az esélyesek, változtak-e az erőviszonyok?

8.40: Labdarúgás, ez történt szombaton az NB I-ben, a vasárnapi találkozók beharangozása

9.05: Szántó Petrával beszélgetünk a pekingi ATP 500-as tenisztornáról, ki mit gondol Jannik Sinner doppingbotrányáról?

9.40: Aerobik, világbajnok az aerodance-csapat, telefonon hívjuk Sinkó Andreát 10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely, műsorvezető: Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László Szerkesztő: Tóth Béla

15.30: Labdarúgás, NB I, a ZTE–Újpest mérkőzés élő közvetítése, riporter: Tóth Béla

16.00: Kézilabda, Buducsnoszt–Győri Audi ETO, női Bajnokok Ligája-mérkőzés élő közvetítése, riporter: Németh Kornél

17.00: Labdarúgás, NB II, bejelentkezés a Gyirmót–Bp. Honvéd bajnoki mérkőzésről, riporter: Cseszregi Balázs

18.00: Labdarúgás NB I, a Paks–Ferencváros bajnoki találkozó élő közvetítése, riporter: Regős László Pál

20.00: Hogy volt? – a napi események összefoglalója, megszólalnak a főszereplők

22.30. Sportvilág Nyáguly Gergellyel