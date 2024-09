Niké Liga: a Ferencvárosból erősített a DAC – hivatalos

Korábban már írtunk róla, hogy a Ferencvárosnál folynak tárgyalások több játékos mellett a Matheus Saldanha érkezésével létszámfölöttivé váló, legutóbb kölcsönben Izraelben szerepelt nigériai csatár, Fortune Bassey távozásáról is. A DAC szombaton hivatalos honlapján be is jelentette, hogy kölcsönben megszerezte a 25 éves támadót, aki azóta már alá is írta szerződését új csapatához.

„Új erősítés a DAC-nál: a budapesti Ferencváros nigériai támadója, Fortune Bassey egyéves vendégjátékra érkezik Dunaszerdahelyre, emellett a megegyezés újabb két esztendőre szóló opciót is tartalmaz” – olvasható a dunaszerdahelyi klub hivatalos közleményében.

Bassey 2022 januárjában érkezett az FTC-hez, de csak 21 tétmeccsen szerepelt (négy gólt szerzett), többször is kölcsönadták, legutóbb a Petah Tikvának, melytől nyáron visszatért. Játszott három tétmeccsen a zöld-fehéreknél, most pedig ismét kölcsönadhatják.