Érdekes programokkal készül október 23-ra a Puskás Múzeum

Rendhagyó történelemóra és múzeumi tárlatvezetés is lesz a Puskás Múzeumban 2026. október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.

Az intézmény által megosztott videóban a korábbi világválogatott magyar labdarúgó, Détári Lajos ajánlja a programokat.