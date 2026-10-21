Érdekes programokkal készül október 23-ra a Puskás Múzeum
Október 23-án érdekes programokkal várja az érdeklődőket a Puskás Múzeum, az eseményre a belépés ingyenes.
Rendhagyó történelemóra és múzeumi tárlatvezetés is lesz a Puskás Múzeumban 2026. október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.
Az intézmény által megosztott videóban a korábbi világválogatott magyar labdarúgó, Détári Lajos ajánlja a programokat.
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