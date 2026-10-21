Nemzeti Sportrádió

Érdekes programokkal készül október 23-ra a Puskás Múzeum

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.21. 17:28
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1956 Puskás Múzeum Détári Lajos
Október 23-án érdekes programokkal várja az érdeklődőket a Puskás Múzeum, az eseményre a belépés ingyenes.

Rendhagyó történelemóra és múzeumi tárlatvezetés is lesz a Puskás Múzeumban 2026. október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.

Az intézmény által megosztott videóban a korábbi világválogatott magyar labdarúgó, Détári Lajos ajánlja a programokat.

 

1956 Puskás Múzeum Détári Lajos
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