Spanyolországba igazolt a magyar fiatal – hivatalos

A bejelentésből kiderül, Zsuffa egy kéthetes tesztidőszak után kapott amatőrszerződést. Elsősorban a gyorsaságával győzte meg a szakmai stábot, a klubnál úgy ítélik meg, hosszú távon több korosztályban is lehetőséget kaphat.

„Edvint januárban ajánlottam a CD Castellón figyelmébe – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a játékost képviselő menedzser, Márkus Gyula. – A játékos ezután kéthetes próbajátékon vett részt, ami alatt nemcsak edzéseken, hanem különböző egyéni felméréseken is részt vett. A felméréseken és a próbajátékokon megfelelt, mostanra pedig az átigazolás adminisztratív részét is elintéztük, ezért jelenthette be a klub, bár a nemzetközi játékengedélyre még várnunk kell, remélhetőleg a napokban megérkezik. Edvin az úgynevezett Cadete A korosztályos csapatával készül, ami a saját korosztályát, a 2009–2010-es játékosokat jelenti, de heti egy alkalommal már a Juvenil C (2008-as születésűek) kerettel is edz, és csapatával a korosztályos élvonalban szerepelhet Spanyolországban.”

Márkus Gyula és Zsuffa Edvin

Az ügynök kifejtette: Zsuffa lehet a magyar úttörője annak a szakmai együttműködésnek, amelyet a TM Sport ügynökség és a spanyol Castellón kötött.

„A TM Sport a CD Castellón szerződött partnereként magyar tehetségeket szeretne a jövőben a spanyol klub figyelmébe ajánlani. Ezt elősegítendő, a klub akadémiai stábja április 21. és 25. között magyarországi kiválasztót is tart 13 és 19 év közötti fiataloknak, akik közül a legügyesebbek spanyolországi próbajátékon vehetnek részt.”