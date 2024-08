Légiósok: Sallói Dániel betalált, ő is lehagyta Nikolicsot

Az MLS legutóbbi játéknapján a Sporting Kansas City 3–0-ra megverte az Orlando Cityt. A csapat magyar játékosa, Sallói Dániel kezdőként végigjátszotta a meccset és az 52. percben egy remek kiugratásból, balról, az ötös előteréből megszerezte csapata második gólját a meccsen. Az SKC még úgy is simán nyert, hogy a 70. perctől, William Agada kiállítása után tíz emberrel játszott.

Sallói ebben a bajnoki idényben a második gólját szerezte, az MLS-ben összesen (a rájátszásban elért öt góllal együtt) 52 találatnál jár és éppen a 200. alapszakaszmeccsén (összességében pedig a 211. MLS-meccsén) sikerült újabb gólt szereznie. Ezzel megelőzte a liga korábbi magyar gólrekorderét, Nikloics Nemanját, aki 97 bajnoki meccsen ért el 51 gólt. A liga legeredményesebb magyarja a legutóbbi bajnokiján triplázó Gazdag Dániel – a Philadelphia Union játékosa 119 meccsen 58 gólt szerzett eddig az MLS-ben (Gazdagék vasárnap este kupameccset játszanak a Colorado Rapids ellen).



A Sporting Kansas City jelenleg 27 ponttal 12. a 14 csapatos Nyugati csoportban. A ligát az Inter Miami vezeti, amely a legutóbbi játéknapon a sérült Lionel Messi nélkül, Luis Suárez duplájával győzött 2–0-ra a Cincinnati ellen. Ezen a játéknapon mutatkozott be az MLS-ben a német Marco Reus, aki rögtön gólt is szerzett az Atlanta United ellen, és a Los Angeles Galaxy még úgy is 2–0-ra győzött, hogy a volt ferencvárosi, Jospeh Paintsil kihagyott egy 11-est, ráadásul Reus az első találat előtt gólpasszt jegyzett.



MLS

Sporting Kansas City–Orlando City 3–0

Sporting Kansas City: Sallói Dániel kezdett, végig is játszotta a meccset, az 52. percben gólt szerzett.



Ligák Kupája, a 3. helyért

Vasárnap, 22.30: Philadelphia Union–Colorado Rapids

Philadelphia: Gazdag Dániel