NB III: az MLSZ után a FIFA-hoz fordult az FC Dabas Tamás Kornél átigazolása miatt

Az FC Dabas korábbi labdarúgója, Tamás Kornél pályára lépett a Tiszakécske játékosaként március 2-án a Dabas ellen úgy, hogy a Pest megyeiek véleménye szerint szabálytalan körülmények között lett télen egy román klub állítólagos érintésével a kécskeiek játékosa. A Dabas ezért megóvta az 1–0-ra elveszített Tiszakécske elleni találkozót, az MLSZ azonban az óvást és a klub fellebbezését is elutasította, emiatt a Pest megyei egyesület a FIFA-hoz fordult – a téli átigazolás miatt. A Meton-FC Dabas szakosztályvezetője, Bennárik Ferenc az esetről és a FIFA-nak benyújtott beadványról az alábbi közleményt adta ki a klub honlapján: „Az FC Dabas SE nem járult hozzá Tamás Kornél átigazolásához a Tiszakécske LC Kft-be. Ezek után az előbb említett játékos január 28-án az FC Dabastól eligazolt a román Crisul Santandrei sportszervezethez, ahol 12 napot töltött és ezen időszak alatt sem edzésen, sem edzőmérkőzésen nem vett részt. Február 12-én a román Crisul Santandrei csapatától visszaigazolt Magyarországra az előzőekben említett Tiszakécske LC Kft sportszervezethez, ahol profi szerződést kapott. Tamás Kornél felkészülési mérkőzések bejegyzései alapján pályára lépett a Tiszakécske színeiben a 14 nap feltételezett romániai idegenlégióskodása alatt, ezáltal bizonyítva azt, hogy nem is hagyta el az országot a fentebb említett időszak alatt (a román Crisul Santandrei klub igazolt játékosa volt, ennek ellenére már 01. 29-én, és 02. 01-én a Tiszakécske LC szerepeltette a felkészülési mérkőzéseken, és folyamatosan a Tisza-parti város csapatánál edzett). A Tiszakécske LC úgy játszatta az FC Dabas játékosát a felkészülési mérkőzéseken, hogy ahhoz a Dabas nem járult hozzá. Finoman szólva is sportszerűtlenség és felelőtlenség a Tiszakécskei LC részéről. Ennek tükrében óvást nyújtottunk be a (Tiszakécskei LC elleni – a szerk.) mérkőzés után az MLSZ-hez, amely elutasításra került, majd éltünk a fellebbezés jogával, amelyet szintén elutasított az MLSZ versenyügyi bizottsága. Az FC Dabas nem szeretné ezt a történetet annyiban hagyni, hiszen továbbra is sérelmezi az átigazolás(ok) jogosságát és sportszerűségét, ezért jogi segítséget kérve a fentebb leírt problémával a FIFA-hoz fordult egy beadvánnyal 2025. április 11-én. Az egyesület célja nem csak a jelenlegi helyzet jogorvoslása, hanem szeretné azt is elérni, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő az MLSZ égisze alatt futó bajnokságokban, hiszen ilyen formában felesleges az átigazolási időszak, mivel a játékosügynökök ezzel a lehetőséggel visszaélhetnek.” A kiesés ellen küzdő dabasiak a bajnokság 14. helyén állnak 20 ponttal, a következő fordulóban szombaton 16 órától a megszűnés szélén álló Szolnokhoz látogatnak.