NB II: fordított a Barcika és a Vasas, a Kövesd megverte a Honvédot, Soroksáron nyert a Kisvárda

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül!

17 órakor kezdődött:

Soroksár SC–Kisvárda Master Good 1–2 (Lovrencsics B. 72., ill. Cipetic 11., Matanovics 43.) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (Haragos 60., ill. Borvető 11.) – Kiállítva: Farkas A. (86., Csákvár) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

15.00-kor kezdődött:

HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE 2–0 (Kirchner 37. – 11-esből, Turi 45.) – VÉGE – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



FC AJKA–VASAS FC 2–3 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, 700 néző. Vezette: Katona Balázs (Szécsényi István, Topálszki Szabin)

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Garai Z. (Szabó B., 70.) – Tóth G., Csizmadia Z. (Tar, 70.) – Doncsecz, Kovács B. (Zsolnai R., 41.), Borsos F. (Kopácsi Á., a szünetben) – Szarka Á. (Bobál G., 81.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

VASAS: Bánfalvi – Bodnár G. (Girsik, 39.), Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Cseke (Berecz –, 68.), Hidi M., Kapornai (Németh B., 54.) – Szánthó (Pávkovics, 39.), Tóth M., Rácz B. (Zimonyi, 54.)Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Tóth M. (11-esből, 0–1) a 9., Szarka Á. (11-esből, 1–1), a 15., Doncsecz (2–1) a 24., Tóth M. (11-esből, 2–2) a 72., Zimonyi (2–3) a 82. percben

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Az első félidőben érvényesült az akaratunk, mindent betartottak a játékosok abból, amit megbeszéltünk. Sőt, hetven percig az történt, amit szerettünk volna, sajnos nem mindig csak győzelem az élet, néha kikap az ember és ezekből tanulni kell.

Pintér Attila: – Nagyon jól kezdtünk, majd a cserékkel rendeztük a sorokat és az Ajkára erőltettük az akaratunkat, és ami fontos, a csapat mindegyik játékosa mindent megtett azért, hogy győztesen hagyja el a pályát.

GYIRMÓT FC GYŐR–SZENTLŐRINC 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 405 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Máyer Gábor, Dobos Dávid)

Gyirmót: Kecskés – Csörgő (Kovács D., a szünetben), Papp M., Hajdú Á., Helembai – Madarász (Kelemen M., 35.), Katona – Gajdos (Kicsun, a szünetben), Ugrai (Hudák M., 63.), Adamcsek (Hudák D., 88.) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Szentlőrinc: Gyurján M. – Szivacski, Szekszárdi M., Poór P. (Tamás L., 92.), Kiss-Szemán – Rab, Vingler – Nyári P. (Papp Cs., 56.), Bőle (Hajdú R., a szünetben), Nagy R. (Szekszárdi T., 28.) – Novák Zs. (Tóth-Gábor, a szünetben). Asszisztens edző: Czinkon Szabolcs

Gólszerző: Nyári P. (0–1) a 8., Papp M. (1–1) a 73. percben

Kiállítva: Szivacski (22.), Tamási Zs. (77.)

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – Csalódást keltő eredmény született, pedig a csapatom mindent megtett a győzelemért. Nem szoktam kritizálni a játékvezetést, de szerintem döntő hibákat követett el a bíró.

Czinkon Szabolcs: – Jól kezdtünk, gólt szereztünk, ám a kiállítással új meccs kezdődött. Sajnos nem tudtuk kihúzni a végéig.

14 órakor kezdődött találkozók végeredményei:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Opus Tigáz Tatabánya 3–1 (Bódi Á. 36. – 11-esből, Pethő B. 39., M. Ramos 59., ill. Csernik 6. – 11-esből) – (Kihagyott 11-es: Csernik 30., Tatabánya) – VÉGE – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC 2–0 (Szendrei Á. 44., 47.) – VÉGE – ÖSSZEVEFOGLALÓ ITT!



BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 216 néző. Vezette: Gaál Ákos (Márkus Péter, Kulman Tamás)

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Májer G., 91.), Babós, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Mucsányi Miron, 73.), Hidi P. – Nwachukwu (Kelemen P., 84.), Kocsis B. (Benkő-Bíró, 73.), Pekár L. – Batai. Vezetőedző: Csábi József

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Viczián, Fazekas L., Mikló (Kővári, 67.) – Harsányi I. (Kohut, 79.), Ferencsik (Kovács K., a szünetben), Tóth M. (Gyenti, 79.), Hodonicki, Kórodi (Rácz B., 67.) – Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Tóth K. (1–0) a 46. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – A hitem végig megvolt a csapatban, ezt a várakozást a mai meccs vissza is adta. Kimondottan jó első félidőt követően a szünet után találtunk be. A gól után a Békéscsaba kockáztatott, nekünk pedig több lehetőségünk is volt a kontrák során. Úgy gondolom, teljesen megérdemelten nyertünk, méghozzá úgy, hogy két-három fiatal is a „fedélzeten” volt.

Csató Sándor: – Nem néztünk ki jól… Az első félidőben a hazaiaknak nagy helyzetei voltak, ezért a szünetben nagyobb koncentrációt kértünk, de rögtön gólt kaptunk, így futhattunk az eredmény után. Sajnos azonban nem tudtunk nagy helyzeteket kialakítani és döntetlenre menteni a meccset.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 21 13 3 5 42–30 +12 42 2. Kazincbarcika 21 11 7 3 39–17 +22 40 3. Vasas FC 21 11 3 7 33–25 +8 36 4. Szentlőrinc SE 21 9 7 5 27–19 +8 34 5. Kozármisleny 21 9 6 6 32–30 +2 33 6. Szeged-Csanád GA 21 7 9 5 23–19 +4 30 7. Csákvár 21 8 5 8 31–32 –1 29 8. Mezőkövesd 21 7 6 8 27–25 +2 27 9. BVSC-Zugló 21 6 9 6 16–18 –2 27 10. Gyirmót FC Győr 21 6 7 8 31–34 –3 25 11. FC Ajka 21 6 6 9 26–33 –7 24 12. Budafoki MTE 21 6 6 9 28–38 –10 24 13. Soroksár SC 21 6 5 10 28–33 –5 23 14. Békéscsaba 21 6 5 10 19–24 –5 23 15. Budapest Honvéd 21 6 4 11 27–33 –6 22 16. Tatabánya 21 6 2 13 21–40 –19 20