Saponjics góljaival simán nyert a Fehérvár Gyirmóton a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

GYIRMÓT FC GYŐR (NB II)–FEHÉRVÁR FC 0–2 (0–2)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 732 néző. Vezette: Pintér Csaba (Bornemissza Norbert, Garai Péter)

GYIRMÓT: Kecskés – Miknyóczki, Csörgő V., Papp M., Helembai – Katona Máté, Hudák M. (Madarász M., 59.), Kovács D. (Piscsur, 75.) – Horváth R. (Kicsun, 65.), Ugrai, Gajdos (Lányi, a szünetben). Vezetőedző: Tamási Zsolt

FEHÉRVÁR: Nagy G. – Petrov, Spandler, Szerafimov – Huszti, Melnik, Bedi, Milicevic – Kovács M. (Pető M., 63.), Saponjics (Stefanelli, 59.), Katona Mátyás (Kalmár Zs., 80.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Saponjics (10., 45.)

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – Jobb csapat a Fehérvár, ezt bizonyította is, az első félidőben agresszív volt, mélyen kellett védekeznünk. A fordulás utáni játékunkra büszkék vagyunk, és kondícióval is bírtuk a tempót.

Pető Tamás: – Az első húsz percben jól játszottunk, bár előbb is lezárhattuk volna a mérkőzést. A második félidőben voltak problémáink, és a gyirmóti csapaton is jó volt látni, hogy bátran felvállalta a játékot.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kiválóan előkészített pályán futballozhatott a Gyirmót a Fehérvár FC ellen a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a gyirmóti Alcufer Stadionban. A két csapat először 2006. október 18-án játszott hivatalos mérkőzést egymás ellen, akkor a másodosztályú gyirmótiak a 16 közé jutásért óriási meglepetésre hosszabbítás után 5–4-re legyőzték a kupacímvédő fehérvári csapatot. Azóta nyolc tétmérkőzésen találkoztak, és bizony nem sok babér termett a gyirmótiaknak, egy döntetlen mellett hét fehérvári győzelem született. Pintér Csaba játékvezetőnek is emlékezetes lehetett az a bizonyos 2006-os esztendő, őt október 21-én küldték először NB I-es meccsre (igaz, csak tartalék játékvezetőnek), a Fehérvár–Honvéd találkozóra.

Vissza a jelenbe: az már az első percekben látszott, hogy a vendégek nem óvatoskodnak, mezőnyfölényük a 8. percben majdnem góllá érett, amikor Spandler Csaba harminc méterről, ballal meglőtt labdáját Kecskés Barnabás a bal felső sarokból tenyerelte szögletre. Egy perc múlva már a hazaiak kapusa is tehetetlen volt, ekkor Ivan Saponjics harcosan megtartotta a hazai védők között a labdát, és ballal átemelte a gyirmóti kapuson. A 18. percben közel állt az újabb gólhoz a Fehérvár, Ivan Milicevic bal oldali szabadrúgását követően Szimeon Petrov öt méterről fejelte a labdát a bal kapufa tövére. S ugyancsak a légiós volt a főszereplő a 20. percben, amikor Papp Máté könyökkel eltalálta,VAR-vizsgálat következett, de a játékvezető nem minősítette tizenegyesnek az esetet. A hazaiak próbálták saját rövid passzos futballjukat játszani, de a fehérváriak már a labdakihozatal során letámadtak. Fél óra elteltével egy kontratámadásánál Bedi Bence passza után Katona Mátyás lőtt, a gyirmóti kapusnak ismét bravúrosan kellett védenie. A félidő végére már többször bizonytalankodtak a hazai védők, s amikor egy esetben nem tudtak felszabadítani, Saponjics megszerezte második gólját.