NS-infó: a Békéscsaba Mezőkövesdről igazolhat támadót

Korábban mér jeleztük, hogy az NB II-es Békéscsaba a Kecskeméttel tárgyal játékosok kölcsönvételéről. A 19 éves támadó, Kovács Kolos ügyében a hírek szerint már meg is egyezett a két klub, de a védő Kotula Mátét is szívesen látnák a csabaiak, iránta azonban több NB II-es csapat is érdeklődik, így még nem dőlt el a sorsa. Ugyanakkor nemcsak Kecskemétről erősítene a Békéscsaba…