Mit ér a feljutás? – Thury Gábor jegyzete

VASÁRNAP hivatalosan is eldől, melyik lesz a Nyíregyháza mellett a másik együttes, amelyik feljut a Merkantil Bank Ligából a labdarúgó-élvonalba. A 33. fordulóban a Győr parádés mérkőzésen 3–2-re legyőzte a Vasast, ez azt jelenti, Ajkán az ETO-nak elég a döntetlen is az NB I-es tagsághoz. A Vasas az őszi negyedik helyezést követően vélhetően a harmadik helyre fut be, tetszik, nem tetszik, Gera Zoltán csapata marad(na) a második vonalban. Nem állom meg, hogy ne jegyezzem meg: a 2023-ban a Vasas mellett kieső másik fővárosi klub, Bp. Honvéd épphogy elkerülte, hogy NB III-as legyen… A tizennyolc csapatos mezőnyből négy esik ki, a Mosonmagyaróvár, a Siófok és a Tiszakécske már búcsúzott, a negyedik kieső a Pécs vagy a BVSC lehet (köztudott, a Haladás nem kapott NB II-es licencet).

A Nyíregyháza már korábban biztossá tette a helyét az első osztályban, s az is kiderült, Timár Krisztián együttese karakteres futballt játszik, ezt a Ferencváros ellen is bizonyította a Magyar Kupa elődöntőjében. Mi több, üdvözlendő, olyan klub tér vissza, amely 1980-ban Temesvári Miklós vezetésével jutott fel fennállása során először a legjobbak közé, s rá egy évre hetedik lett. A nyírségiek mostani kiváló szereplése azért is megsüvegelendő, mert 2023-ban csupán osztályozóval maradtak bent a második vonalban! A dolgok jelenlegi állása szerint a Győr is NB I-es lesz, kilenc év után újra – ez méltó ünneplése lenne az alapítás 120. évfordulójának. Ha ez bekövetkezik, szintén nagy hagyományú egyesület tér vissza, egykor az 1965-ben BEK-elődöntős együttesben olimpiai bajnokok (Orbán Árpád, Palotai Károly) rúgták a labdát, és a nyolcvanas évek kétszeres bajnokcsapatáról, s persze az edzőről, Verebes Józsefről se feledkezzünk meg. Az viszont szomorú, hogy a korábban ugyancsak veretes Pécs vagy a fővárosi BVSC búcsúzhat – amikor évtizedekkel ezelőtt Mezey György ült a kispadon, s Törőcsik András volt a center, a Szőnyi úti bajnokiknak népes szurkolótábora volt.

Azonban nem sportszerű megelőlegezni a feljutó és kieső helyeket, nézzük inkább, mit érhet az NB I-es tagság: állandóságot vagy „átszállót”? Nos, a nemrég befejeződő évadból kiindulva megállapítható, a 2023-ban NB I-es újonc Diósgyőr és MTK megállta a helyét, a hetedik, illetve nyolcadik helyen végzett.

Gondolom, a Nyíregyháza és a másik feljutó ezzel a helyezéssel előre kiegyezne…

