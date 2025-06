Gólkirállyal hozták hírbe az Újpestet – múlt héten mutatkozott be a válogatottban

A nogomania.com szlovén oldal arról ír vasárnapi cikkében, hogy a szlovén válogatottban múlt héten, Luxemburg ellen bemutatkozott 25 éves támadó, Aljosa Matko is szerepel az Újpest FC kiszemeltjei között.

A portál megjegyzi, hogy Matkót jól ismeri az Újpest vezetőedzője, Damir Krznar, hiszen a 2023–2024-es idényben kulcsembere volt annak a Celjének, mellyel bajnokságot nyert a horvát szakember, abban az évadban a támadó 26 bajnokin 18 gólt szerzett, amivel gólkirály is lett.

A nogomania.com azt is hozzáteszi a hírhez, hogy Matko a 2024–2025-ös idény elején, az új vezetőedző, Albert Riera rendszerében kevésbé találta a korábbi formáját, de tavasszal újra játékba lendült, és végül hét góllal és négy gólpasszal zárta ezt a bajnoki idényt. Viszont a Celjével is meg kell egyezni az átigazolásáról, mert jövő nyárig még szerződés köti a klubhoz, a Transfermarkt 1 millió euróra teszi az értékét. Matko korábban már játszott külföldön, 2021 augusztusában igazolt a svéd Hammarbyhoz, de fél év múlva már vissza is tért Szlovéniába.

Az Újpest keretében jelenleg egy szlovén játékos található, a télen igazolt csatár, Milan Tucic.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Juhász Bence (Mezőkövesd)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Mirón, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Milos Pantovics (szerb, Topolyai SC – Szerbia), Petar Sztanics (szerb, Topolyai SC – Szerbia)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Vincent Onovo (nigériai, lejár a szerződése)