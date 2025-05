A Puskás Akadémia korábbi légiósa Hornyák Zsoltról: Úgy érzem, elárult

Ezekiel Henty 2017 és 2019 között szerepelt a labdarúgó NB I-ben, a Videoton és a Puskás Akadémia FC játékosa volt. A nigériai támadó jelenleg Izraelben légióskodik a Maccabi Bnei Raina csapatától, az m4sport.hu megkeresésére idézte fel pályafutása magyarországi időszakát.

2017 őszén 15 bajnokin öt gólt szerzett, akkoriban olyan híreket lehetett hallani, hogy azért veszítette el korábbi ljubljanai edzője, Marko Nikolics bizalmát, mert éjszakázott. Ezt Henty cáfolta.

„Nem szeretek bulikba járni, nem ilyen ember vagyok. De nem szóltam egy szót sem, nem érdekel, mit hazudoznak rólam. Ismerem magamat, tudom, mit csinálok és mit nem. De nem is ez volt a probléma forrása a Fehérvárnál, hanem az, hogy árnyékékként vagy tízesként kellett volna szerepelnem. Ha megnézik a Bordeaux elleni meccset, láthatják, hogy az egyik legjobb teljesítményemet nyújtottam, árnyékék pozícióban. Az edzőt, Nikolicsot ismertem, nem vele, hanem Danko Lazoviccsal volt konfliktusom. Fiatal voltam, ő idős, köré akarták építeni a csapatot. Nem volt logikus, hogy miatta nem játszhattam a posztomon. Ilyen a futball. Erről sem beszéltem soha, az edző meghozta a döntést, én pedig nem fogadtam el. Olyan poszton akartam játszani, ahol hasznára lehettem volna a csapatnak. Azon az újpesti inzultuson túlléptem, a gond azzal volt, hogy nem kedveltem Lazovicsot. Nem mondom, hogy az edző miatta tett le rólam, de azt sem, hogy nem.”

Ezután kölcsönben a Puskás Akadémiához került, akkori edzőjét, Pintér Attilát a mai napig nagyra tartja, a korábbi szövetségi kapitány is kedvelte a támadót.

„Pintér Attila csodálatos. Egyszerűen működöm: ha komoly, őszinte edzővel dolgozom, akkor mindent megteszek érte. Attila is ilyen. Édesapámra emlékeztet, ő is közvetlen volt velem gyerekkoromban, nem beszélt mellé, sohasem árult el. Pintérrel tiszteltük egymást, ő igazi férfi. Mindig megértett, neki is nehéz gyerekkora volt. Ha problémánk volt, egymás szemébe mondtuk. Persze, előfordult, hogy összevesztünk, de akkor is kedveltük egymást. Tudtuk, hogy számíthatunk a másikra. Minden tréner ismeri a taktikákat, nem az a nehéz része a feladatnak, hanem a pedagógia. Tudni kell bánni a játékosokkal. A mai napig folyamatosan beszélek Pintérrel, ismerem a családját is, háromszor is voltam az otthonában, tudom, hogy bármikor szívesen lát.”

Hentyt az idény végén végleg megvette a Puskás Akadémia, de kölcsön is adta Eszékre. 2019 nyarán visszatért Felcsútra, és ősszel hét góllal segítette a csapatot.

„A Puskásnál mindig jól éreztem magamat, szerettem ott játszani, az sem érdekelt, hogy nincs sok szurkoló. Ha harminc szurkoló jött ki egy meccsünkre, akkor is hálás voltam nekik, meg is tettem mindent a klubért. Egészen addig nem is volt gond, amíg rájöttem, hogy edző csak kihasznál a saját érdekében. Hornyák Zsolttal volt problémám rendesen. Amikor kinevezték, teljesen meg volt rémülve. Szüksége volt rám, kérte, hogy segítsek neki. Megtettem, jól játszottunk, a Ferencvárost is legyőztük. Amikor azonban megérezte, hogy biztonságban van, némi hatalmat szerzett a csapatnál, megváltozott.”

Hornyák nem kedvelte Hentyt, korábban azt nyilatkozta róla, hogy nagyon problémás.

„Zsolt tudta, hogy én vagyok az egyetlen, akivel eredményt érhet el a csapat. Régen nagyon közel álltunk egymáshoz. Amíg szüksége volt rám, nagyon alázatos volt. Mindig velem volt elfoglalva, nézegette az óráimat, az autómról beszélt. Azoknak az edzőknek, akiknek nincs pénzük, nem tetszik, ha ilyen dolgaid vannak. Pedig én nem szoktam kérkedni, tudom, honnan jövök, alázatos vagyok, a szertárostól a portásig minden egyes embert tisztelek. Szóval Zsolt dicsérgette a cuccaimat, volt, hogy kölcsönadtam neki az autómat, vagy elkérte a ruháimat, a cipőmet. Azzal volt a baj, hogy irányítani, manipulálni próbált, de én nem egy robot vagyok. Úgy érzem, elárult. Miután megerősítettem a pozíciójában, azt gondolta, megmutathatja, hogy jó edző, de nem volt az. A jó edzők tudják, hogyan kell bánni a játékosaikkal. Egy jó edző tudja, hogy a játékosainak köszönhet mindent.”

Henty, aki 2020 elején Pozsonyba távozott a felcsútiaktól, szép emlékeket is őriz a Ferencváros elleni meccsekről, hiszen a Puskás játékosaként három gólt szerzett az FTC ellen, igaz győztesen csak egyszer hagyta el a pályát.

„Hiába erős a Ferencváros kerete, van esély ellene, ha jó felfogással mész a meccsbe. A Fradi már akkor is jó volt, amikor az NB I-ben futballoztam, azóta még jobb. Remélem, hogy nyer a Puskás, szurkolok neki!”