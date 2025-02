„Fontos, hogy ne kezdjünk el pánikolni” – Benczédi Balázs, az Újpest ügyvezetője

A 21. forduló után az Újpest FC a 6. helyen áll az NB I-ben, Benczédi Balázs a klub ügyvezető igazgatója szerint itt is van a helye a csapatnak. „Ahogy előre elmondtuk, ez egy építkező idény, ahol a sikerek alapjait kell letennünk, és az elmúlt harminc év összes hibáját, elmaradását egyszerre kell és akarjuk is orvosolni. Nyilván, ahogy az ősz haladt előre, és folyamatosan lőtávolban voltunk a dobogóhoz képest, egyre éhesebb lett mindenki, mi is. Most azonban gödörben vagyunk, ezt ki kell mondanunk, mert ha nem így tennénk, nem csak magunkat, de a szurkolókat is becsapnánk, ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak.” – nyilatkozta az Újpest FC honlapjának Benczédi.

Az ügyvezető reméli, a klub elérte már a gödör alját és innen már csak felfelé vezet az út, „mert építkezés ide, projekt oda, az Újpest vagyunk, és nem engedhetjük meg, hogy továbbra is lefelé ássunk, egyre mélyebbre. Fontos viszont, hogy ne pánikoljunk, hogy ne kezdjünk el kapkodni, hirtelen felindulásból döntéseket hozni, mert arra láthattunk bőven példát, hogy az hová vezet. Most ez egy olyan szituáció, amikor bele kell állni a kihívásba, a nehézségekbe. Öt olyan mérkőzés van mögöttünk, amiket nem tudtunk megnyerni, így a legfontosabb, hogy mindenki a feladatára koncentráljon, mert a siránkozásnak nem most van itt az ideje.”

Benczédi ezt követően a probléma okairól is szót ejtett: „A védekezés építése volt a legfontosabb a nyár folyamán, a hátsó alakzat őszi elit teljesítménye elfedte a hiányosságokat. A védelemnek a felülteljesítése miatt most az látszik, hogy ha náluk nincs minden tökéletesen rendben, például sérültjeink vannak és eltiltottjaink, akkor egy ilyen típusú mélypontnál a többiek gyengébb teljesítménye is jobban előtérbe kerül. A támadójátékunk az idény eddigi részében nem hozta azt a teljesítményt, amit vártunk volna. Az ősz során is látszott, hogy a támadásépítés nem képes olyan gyorsan fejlődni, mint a védelem. Éppen ezért télen arra koncentráltunk, hogy olyan játékosokat hozzunk, akik segítik a támadások építését, az ő összeszokásuk pedig időt vesz igénybe.”

A jövő kapcsán elmondta, szeretne nagyobb tüzet látni a pályán, mindenkinek többet és keményebben kell dolgoznia. „Az Újpestről beszélünk, az ország egyik legnagyobb, számunkra pedig a legfontosabb klubjáról, aminek a történelme kötelez, amihez tartanunk kell magunkat. Ez természetesen nyomást jelent, komoly nyomást, nem megbántva senkit, de egészen más kifutni ezt a klubot képviselve a pályára, mint bármelyik másikat, ezt pedig tudni kell kezelni, méghozzá fejben. Akinek ez nem megy, legyen bármilyen pozícióban, annak nem lesz itt helye, mert az senkinek sem jó.”