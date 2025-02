A ZTE debütáló játékosa a kiállításáról: Szerencsétlen eset volt

Almási Lászlót a magyarországi átigazolási időszak lezárása előtt szerződtette a Zalaegerszeg, és a szlovák válogatottban is megfordult csatár az Újpest FC otthonában be is mutatkozott a zalaiaknál. Bár csapata fordítani tudott a Megyeri úton az emberhátrányban futballozó hazaiak ellen, Almási számára keserédes lett a bemutatkozás, ugyanis a végén kiállították.

„Szerencsétlen eset volt, egyáltalán nem volt szándékos. Sajnálom, hogy így alakult, de ami történt, megtörtént. Még várunk a büntetés eredményére, hogy hány meccset kell kihagyjak, remélem, hogy nem lesz több egynél, és a lehető leghamarabb visszatérhetek a pályára. Addig is az lesz a célom, hogy minél jobb formába lendüljek, és az edzéseken megpróbáljak még jobban összeszokni a csapattal” – nyilatkozta Almási László a klub hivatalos honlapján.

Almási teljesítményével a kiállítás ellenére sem voltak elégedetlenek a szurkolók.

„Hálás vagyok azért, hogy a szurkolók visszajelzése a kiállítás ellenére pozitív volt. Jól éreztem magam a pályán, az első meccsemen nyilván dúlt bennem az energia, a bizonyítási vágy, és szerettem volna mindenhol ott lenni a pályán, minden labdát elérni, megszerezni. Már a becserélésem előtt és a pályán is éreztem, hogy a mérkőzésben benne van a győzelem, hiszen a hazaiaknak egyetlen kaput eltaláló lövése volt, amiből a gól a született. Úgy gondolom az elejétől kezdve egy kicsivel jobbak voltunk. Vesztes állásnál álltam be, aztán végig az ellenfél térfelén játszottunk, nyomást gyakoroltunk az Újpestre, jött az emberelőny, amit sikerült kihasználnunk, majd a piros lap. Keserédes volt az öröm.”

FRISSÍTÉS: Almásit az MLSZ Fegyelmi Bizottsága végül egy mérkőzésre tiltotta el.

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 1–2 (1–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Bogár

Gólszerző: Karamoko (17.), ill. Dénes V. (83.), Medgyesi S. (90+4.)

Kiállítva: Lacoux (75.), ill. Almási (90+8.)