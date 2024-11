Pascal Jansen: Áldottnak érzem magam, hogy két ilyen jó csatárom van – videó

A holland szakember az interjú első felében a DVTK elleni 3–3-ra végződő találkozóról beszélt: „Egyetértek azzal, hogy mindkét csapat rászolgált az egy pontra. Az első 25-30 perc alatt elkaptak minket néhány ügyes kontrával, amelyhez nem szoktunk eddig hozzá. Fontos volt, hogy Barni (Varga – a szerk.) még a félidő vége előtt betalált, és a második félidőnek már más intenzitással vágtunk neki” – fogalmazott Pascal Jansen az M4 Sportnak, hozzátéve, vigyázniuk kell arra, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló nehéz helyzeteket.

Jansen elmondta, a diósgyőriek taktikája nem okozott számára meglepetést, de elismerte, hogy a szélső védők hibákat követtek el, emiatt két gólt is kapott a csapata. Úgy fogalmazott, hogy „a szünetben történnie kellett valaminek”, ezért is hajtott végre hármas cserét a második félidő előtt. Megemlítette, hogy edzői pályafutása során korábban még sosem került aktuális csapatával a szünetre háromgólos hátrányba.

„Egy dolog, hogy dominálunk itthon, de az Európa-liga egészen más kihívást jelent” – folytatta a Ferencváros vezetőedzője, hozzátéve, céljuk az, hogy minden meccsen domináljanak, ezért dolgoznak minden egyes meccs előtt ugyanolyan intenzitással és komolysággal. „Javulunk nemzetközi szinten is, de még mindig van hova fejlődni” – fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy a szurkolói kommenteket nem olvassa, viszont minden egyes találkozóra nagyon felkészül, saját magát pedig nyugodt, higgadt edzőnek tartja. „Minden meccset egy döntőnek tekintünk, így állunk hozzá a Malmö elleni meccshez is” – tekintett előre már a soron következő El-összecsapásra.

Néhány játékosáról külön is szólt, így honfitársáról, Philippe Rommensről: „Olyan profillal rendelkezik, ami a labdakihozataloknál nagy hasznunkra válik. Az egyensúlyt biztosítja számunkra.” Gruber Zsomborról pedig azt mondta, hogy a fiatal játékos jó úton jár, nagyon keményen dolgozik az edzéseken, és külön örül annak, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette. Mohammed Abu Fanira áttérve úgy fogalmazott: kreatív játékosnak tartja, aki szereti a kihívásokat. A holland edzőt ezért sem lepte meg, hogy több csapat is érdeklődik iránta, és nagy veszteség lenne, ha elhagyná az együttest, szavai szerint viszont egyelőre boldog, hogy a Ferencvárosban futballozhat.

Szóba került Varga Barnabás és Saldanha kettőse is: „Áldottnak érzem magam, hogy két ilyen jó csatárom van. Fontos, hogy két minőségi támadónk is legyen, és vagyok annyira szerencsés helyzetben, hogy rendelkezésemre is állnak. Barninak eltartott egy ideig, hogy elértje a megfelelő erőnléti szintet a sérülése után, s látjuk, hogy milyen jó és eredményes a befejezéseknél. Ha Saldanhát nézzük, akkor ő igencsak bekezdett a gólgyártásban, viszont amikor hozzánk került, még nem volt megfelelő az erőnléte. De alkalmazkodott az elvárásokhoz, és egyre gyakrabban látjuk, hogy mit tud hozzáadni a csapathoz”

Jansen az interjú végén arról is beszélt, hogy korábban rengeteget tanult a Liverpool jelenlegi menedzserétől, Arne Slottól. Mint mondta, Magyarországon még nem találkozott sok edzővel, de Hollandiában van egy edzői szövetség, amely évente háromszor-négyszer összejön, velük szokott találkozni rendszeresen. Hozzáfűzte azt is, hogy valamennyi kollégáját nagyon tiszteli.