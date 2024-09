Kecskemét: szerződtetnék a Fiorentina korábbi játékosát – NS-infó

Egy héttel ezelőtt a Nemzeti Sport adta hírül, hogy spanyol próbajátékos csatlakozott a Kecskeméti TE-hez. A 24 éves középpályás, Tófol Montiel azóta a Szentlőrinc ellen 1–0-ra megnyert, pénteki edzőmeccsen is pályára lépett és értesüléseink szerint sikerült meggyőznie a stábot a képességeiről, így szeretné szerződtetni a klub a szabadon igazolható játékost.

Az egyeztetések még folynak, ha sikerül megállapodni Montiellel, a napokban be is jelenthetik a szerződtetését. A Mallorcán született középpályás még utánpótláskorú játékosként szerződött nevelőegyesületétől a Fiorentina U19-es csapatához, majd 2019-ben került az élvonalbeli gárda keretéhez, a firenzeiek színeiben az olasz élvonalban három meccsen kapott lehetőséget, kétszer pedig az Olasz Kupában is pályára lépett. A Fiorentina többször kölcsönadta, a portugál Setúbalban, az olasz alsóbb osztályú Sienában és a spanyol Atlético Balearesben futballozott, mielőtt végleg távozott és visszatért a Mallorcához, melynél a B-csapatban szerepelt, míg 2023 nyarán a negyedosztályú Alzirához igazolt, de idén júniusban lejárt a szerződése.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Berki Marcell (Fehérvár FC), Bocskay Bertalan (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kotula Máté (Kolorcity Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Kovács Barnabás (Zalaegerszegi TE FC), Papp Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Pálfi Kristóf (Dorog), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Vattay Márton (Putnok FC)

Kölcsönbe érkezők: Katona Bálint (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatért: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Tófol Monitel (Cristóbal Montiel Rodríguez, spanyol, klub nélküli, próbajáték, legutóbb Alzira – Spanyolország)

Távozók: Bodor Zoltán (Siófok), Fadgyas Tamás (Kolorcity Kazincbarcika), Grünvald Attila (Tiszakécske, kölcsön után végleg), Helmich Pál (magyar-német, Újpest FC), Kiss Bence (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Matheus Izidorio Leoni (brazil-olasz, Nyíregyháza Spartacus), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

Kölcsönbe távozók: Derekas Zoltán (Opus Tigáz Tatabánya)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország, onnan Újpest FC), Iyinbor Patrick (Ferencváros, onnan Vasas FC), Nagy Olivér (Ferencváros, onnan Soroksár, kölcsönbe), Szendrei Ákos (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –