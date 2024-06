KTE: U21-es válogatott MK-győztes is érkezik a Kecskeméthez

Kovács a kecskemétiek harmadik érkezője Papp Milán és Kotula Máté után. Zalaegerszegről igazol Kecskemétre, miután kivásárolták szerződéséből. Kovács Dunaújvárosban kezdett játszani, majd a ZTE-nél és a Tiszakécskénél játszott. Ezután visszatért Zalaegerszegre, amellyel Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett 2023-ban.

Kovács Barnabás az U21-es válogatottban is szerepelt korábban, „a 181 centiméter magas játékos a középpálya több posztján is bevethető, hiszen a támadások építéséből is szívesen kiveszi a részét”.

„A váltás lehetősége már a bajnokság végén felvetődött, a KTE éreztette velem, hogy meg akar szerezni, amin a több játéklehetőség érdekében el is gondolkodtam természetesen a menedzseremmel és a családommal. Úgy érzem, hogy ez volt a jó döntés. Mindig lépésről lépésre haladok, így vagyok ezzel most is. A csapattal természetesen szeretném elérni az elvárt célt, segíteni leginkább gólokkal és gólpasszokkal tudok a magam részéről ebben, ezen leszek. A KTE projektje nagyon szimpatikus volt számomra, mindezt úgy vázolta fel a vezetőség és a vezetőedző, hogy abban engem képzeltek el, ez volt a döntő érv a klubváltás során” – mondta Kovács Barnabás a KTE honlapján.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Papp Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Kotula Máté (szabadon igazolható – legutóbb Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Barnabás (ZTE)

Kölcsönbe érkezők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Balázs (ETO FC Győr)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország), Iyinbor Patrick (Ferencváros), Nagy Olivér (Ferencváros), Szendrei Ákos (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –