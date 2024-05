Tóth Balázs marad a Fehérvár FC játékosa – hivatalos

„Nagyon érzelemdús nap a mai számomra – kommentálta a megállapodást a klub hivatalos honlapjának Tóth Balázs. – Tizennégy évet töltöttem el a Puskás Akadémiánál, ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik ezért az időszakért. Nagyon boldog vagyok, hogy a Fehérvár lehívta az opciót, ami visszaigazolása annak, hogy meg voltak elégedve az idényben nyújtott teljesítményemmel. Hálával tartozom a Vidinek, hogy tavaly nyáron, amikor nem voltam játékban, lehetőséget adott nekem a bizonyításra. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, olyan szeretetet kapok a klubtól és a szurkolóktól is, ami nagyon sokat jelent nekem. Természetesen örültem neki, hogy több álomcsapatba is beválasztottak a szezon végén, ezúton szeretném megköszönni a csapattársaimnak és a stábnak is, hogy mindig segítettek, nélkülük ugyanis nem lettem volna képes ilyen teljesítményre. Nagyon jó a csapaton belüli összhang, csak a labdarúgásra kellett koncentrálnom, így ki tudtam hozni magamból a maximumot, és abban bízom, hogy ezt a teljesítményt tudom majd hozni a jövőben is. A Vidinél ugyan a szabadságomat töltöm, de mivel a válogatott bő keretének tagja vagyok, most is folyamatosan edzésben tartom magam, nem álltam le az edzésekkel, jövő héttől pedig már a Viditől kapott program alapján készülök, a felkészülés június 17-i kezdetéig egyénileg.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: George Dobson (angol, Charlton Athletic – Anglia, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhet: Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bese Barnabás (lejár a szerződése), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus – ismét kölcsönbe?), Fiola Attila (lejár a szerződése), Emil Rockov (szerb-magyar)