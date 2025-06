Önbizalom-növelő csoportelsőség a nők célja

Szombaton és vasárnap az év eddigi legfontosabb erőpróbája következik két 3x3-as válogatottunknak. A Csirke Ferenc vezette férfi- és a Jakab Máté irányította női együttesünknek egyaránt Bukarestben kell kiharcolnia az Európa-bajnoki szereplést. Mindkét nem esetében három-három csapat kvalifikál a kontinensviadalra, a férfiaknak ehhez első körben meg kell nyerniük a Lettországgal és Romániával teljes csoportjukat, ami nem reális – a lettek tavaly negyedikek lettek az olimpián, négy éve pedig megnyerték, az olimpiai bajnok Nauris Miezis ezúttal is tagja a keretnek. A mieink négyes keretét Komma László, Molnár Mátyás, Roszics Uros és Tarján Izsák alkotja.

A nők jó eséllyel pályáznak az első helyre Görögország, Szerbia, Törökország és Ukrajna társaságában, és ha ez összejön, már ott is vannak a szeptemberi, koppenhágai Eb-n. Csoportmásodik hely esetén össze kell mérniük az erejüket az A-csoport másodikjával. A névsor impozáns, pénteken Kiss Virág, Lelik Réka, a reaktivált Papp Klaudia és a honosított amerikai Turner Yvonne utazott el a román fővárosba.

„Kemény edzéseken vagyunk túl több szempontból is – mondta a Nemzeti Sportnak Lelik Réka, aki a „nagypályás” válogatottnak is alapembere. – Ugyanúgy folytattuk a héten a napi egy, többórás edzést, csak időközben beütött a kánikula… Az elmúlt napokban alkalmazkodni kellett a körülményekhez, de hát ilyen a 3x3-as kosárlabda. Bukarestben sem lesz hűvösebb, nem fedett a pálya, úgyhogy még örülök is, hogy így alakult. Az elmúlt hetekben jól összeszoktunk, folyamatosan csiszoltuk a játékunkat. Talán mi kerültünk a könnyebb csoportba, esélyünk van megnyerni, ami nagyon jót tenne az önbizalmunknak. Ez a legfontosabb esemény a nyáron, reményeim szerint sikerrel zárjuk a tornát, fontos volna a magyar kosárlabdának, hogy eredményes legyen a szakág újjáépítése.”

Lelik úgy véli, nagyon jó társaság jött össze a 3x3-as nemzeti csapatnál, nemcsak a játék szempontjából, hanem emberileg is. Ehhez kapcsolódik, hogy a múlt hétvégi szlovákiai tornát az a négyes nyerte meg, amely Romániában is harcol, méghozzá úgy, hogy az elődöntőben hosszabbításban múlta felül a Laufer Gabriella, Mányoky Réka, Molnár-Budácsik Dorottya, Tóth Orsolya összeállítású kettes számú csapatunkat, amely így a harmadik lett.

„Nagyon élvezem az edzéseket, jól fel vannak építve, egy pillanatig sem érzem, hogy kimerülnék vagy beleunnék, ha kell, kicsit odapörkölnek az edzők. Remekül megszervezték az edzőtábort, nagy szabadságot is kapunk, amit nagyon élvezünk. Tetszik a játék is, minden gyorsabb, mozgékonyabbnak kell lennünk a megszokottnál, több felelősség jut az emberre, örülök, hogy ezt is kipróbálom” – így Lelik Réka.

3x3-AS KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, BUKAREST

NŐK, B-CSOPORT

Szombat

14.10: Magyarország–Görögország

18.15: Magyarország–Ukrajna

Vasárnap

12.55: Magyarország–Szerbia

17.15: Magyarország–Törökország

FÉRFIAK, A-CSOPORT

Szombat

18.50: Magyarország–Lettország

21.05: Magyarország–Románia