Férfi kosár NB I: Pakson is megőrizte veretlenségét a Falco

HA VALAKINEK LEHETETT ESÉLYE megállítani a hazai pályán makulátlan, 100 pont körül átlagoló Atomerőmű SE-t, akkor az az idáig veretlen bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely volt. Aztán hét és fél perc elteltével 22–11 állt az eredményjelzőn…

Jay Jay Chandler, az idény egyik legjobb légiósa ezúttal is nagyon élt, csapata végül 29, ő 15 ponttal zárta az első negyedet, amelyet 14 pontos előnnyel fejezett be együttese. A házigazdák Benke Szilárdot, a vendégek Trey Diggst és Matthew Tibyt nélkülözték, viszont Kosztasz Flevarakisz először állíthatta csatasorba Prince Odurót, akit frissen igazolt a Paks, mivel megsérült De’Quon Lake, illetve visszatérhetett Révész Ádám is. A második negyed elején már éledeztek a vasiak, hosszú kosárcsendre kényszerítették riválisukat, és a periódus végére felzárkóztak egy pontra (36–35). Sikerült megnyugodniuk, mert az első negyedben elég sokat reklamáltak, Keller Ákos kapott is egy technikai hibát.