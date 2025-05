Újabb válogatott játékost igazolt a Mosonmagyaróvár – hivatalos

A Mosonmagyaróvár kézilabdacsapata a klub honlapján jelentette be, hogy Katarina Dzsaferovics náluk folytatja pályafutását. A 2002-es születésű játékos a Buducsnosztnál kezdte pályafutását, 2018-ban mutatkozott be a felnőttcsapatban. Többször nyert bajnokságot, és szerepelt a Bajnokok Ligájában is. 2024-ben igazolt Romániába, egy évet töltött az SCM Craiova együttesénél, innen igazol Magyarországra. Dzsaferovics 2019 óta tagja a montenegrói válogatottnak, részt vett több Eb-n is.

A klub kerete egyébként folyamatosan alakul a következő idényre. Mint megírtuk korábban, eddig érkezett a csapathoz a világklasszis brazil kapus, Bárbara Arenhart, valamint két átlövő, Háfra Noémi és Laetitia Quist. Szintén a csapatot erősíti majd a következő idénytől a két beálló, Tyiskov-Helembai Fanny és Andrijana Tatar, a vezetőedző pedig Dragan Adzsics lesz. Szerdán Bevelyn Eghianruwa személyében egy olasz átlövő érkezését jelentette be a Mosonmagyaróvár.