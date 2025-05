Hat új igazolással vág neki a következő idénynek a bronzérmes Esztergom női kézilabdacsapata

Mint ismert, az Elek Gábor által irányított együttes története első élvonalbeli idényében fantasztikus meneteléssel az Európa-liga-indulást érő harmadik helyen végzett.

A klub hosszú távú törekvése, hogy olyan biztos szakmai, infrastrukturális és szervezeti hátteret építsen ki, amely nemcsak stabilitást garantál, de megalapozza a folyamatos fejlődést a hazai és nemzetközi mezőnyben egyaránt.

Az Elek-csapat magja egyben marad (csak Nick Viktória, Kármán Luca és Tóth Nikolett távozik), melléjük pedig korábbi, illetve jelenlegi válogatott játékosok érkeznek.

A Duna-partján folytatja az FTC korábbi 89-szeres válogatott átlövője, Szöllősi-Zácsik Szandra (akit irányító posztra jelentettek be!), illetve a francia Metz színeiben a Bajnokok Ligája hétvégi, budapesti négyes döntőjére készülő jobbátlövő, Emma Jacques is. Az előző kiírásban szintén újonc Szombathelyi KKA válogatott beállója, Szmolek Apollónia, a Vác kapusa, Bukovszky Anna is esztergomi mezt húzhat magára ősztől. Új kerettag lesz az egyaránt a Mosonmagyaróvártól átigazoló balszélső, Schatzl Natalie és a válogatott balátlövő Varga Emília is.

A szurkolók előtt a Suzuki Arénában kedd délelőtt megtartott hivatalos eseményen azt is bejelentették, hogy Elek Gábor munkáját másodedzőként Vida Gergő segíti a jövőben.