„Ez csapattitok” – vajon mit nem akart elárulni Kari Brattset Dale?

NŐI KÉZILABDA NB I

26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–MOYRA-BUDAÖRS HB 39–23 (16–9)

Győr, 4108 néző. V: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz

GYŐR: S. TOFT – Varga D. 1, RJU UN HI 6, K. Jörgensen 2 (2), Brattset Dale 3, Dulfer, VAN WETERING 5. Csere: Győri A. (kapus), Housheer 4 (1), DE PAULA 4, Blohm 3, V. Kristiansen 3, Lagerquist, BREISTÖL 6, Hovden 2 (2). Edző: Per Johansson

BUDAÖRS: VÁRTOK R – Sztankovics K. 1, Szekerczés 1 (1), MARINCSÁK 5, Horilszka 1, Uhrin 1, Lengyel E. 1. Csere: Mistina K. (kapus), Hudák 2, SCHNEIDER 6 (2), VÁRTOK T. 3, Kiss M. 1, Helm 1. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 12. p.: 5–6. 20. p.: 9–7. 25. p.: 11–7. 36. p.: 20–10. 42. p.: 25–12. 47. p.: 30–17. 54. p.: 34–19

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A Budaörs jól kezdett, megmutatta tudását és jelentős erőkifejtésre késztette csapatunkat. A bajnoki cím megszerzése ebben az idényben nagyon fontos volt nekünk, karrierem egyik legszebb sikerének tartom ezt az aranyérmet.

Buday Dániel: – A teljes idényt nézve megérdemelte a Győr az elsőséget. Mi elégedettek lehetünk, bár nagyon hektikus évünk volt, sok problémával, megküzdöttünk az elért pozícióért, de éppen ezért meg is érdemeljük a pihenést.

A VÉGEREDMÉNY M Gy D V L–K Gk P 1. Győr 26 25 – 1 979–617 +362 50 2. FTC 26 24 1 1 927–645 +282 49 3. Esztergom 26 21 – 5 808–741 +67 42 4. Debrecen 26 20 2 4 851–691 +160 42 5. Mosonmagyaróvár 26 12 2 12 749–792 –43 26 6. Kisvárda 26 11 2 13 655–735 –80 24 7. Vác 26 12 – 14 752–787 –35 24 8. Szombathely 26 9 5 12 738–814 –76 23 9. Fehérvár 26 8 1 17 713–767 –54 17 10. Dunaújváros 26 7 2 17 771–865 –94 16 11. Budaörs 26 7 2 17 692–820 –128 16 12. Vasas 26 6 2 18 711–845 –134 14 13. MTK 26 5 1 20 749–881 –132 11 14. Békéscsaba 26 4 2 20 718–813 –95 10