Bíró Balázs marad a Gyöngyös vezetőedzője – hivatalos

Bíró Balázs játékosként 11 évet játszott a férfi kézilabda NB I-ben, majd 38 évesen kezdte edzői karrierjét 2022-ben. Vezetésével az első évben a 7., majd második évében a 6. helyen zárta a Gyöngyös a bajnokságot. A mostani idényben ismét a 7. helyért van versenyben, miközben a gyöngyösi kézilabdázás történetében harmadszor harcolta ki a szereplést a Magyar Kupa négyes döntőjében. A Gyöngyös a klub honlapján jelentette be, hogy további két évre meghosszabbítja Bíró szerződését.

„Mindig hálás voltam és leszek is a klubnak azért a lehetőségért, amit három évvel ezelőtt adott nekem, és az elnök úrral a legelső tárgyalásaink is egy három-öt éves időtartamról szóltak. Részemről nem volt kérdés, hogy amennyiben a vezetőség is elégedett a munkámmal, akkor itt folytatom, ugyanis nagyon jól érzem itt magam. Úgy érzem, hogy minden évben értünk el olyan részsikereket, amelyek megmutatták a csapat erősségét, de egyúttal azt is érzem, hogy még nem fejeztem be azt a munkát, amiért idejöttem, és nem értem el azt a célt, amit ebből a csapatból ki lehet hozni. Bízom abban, hogy az elkövetkező években elkerülnek minket a sérüléshullámok, és újabb nagy sikereknek örülhetünk együtt a fantasztikus közönségünkkel, mert ez a közeg, a város megérdemelné.” – nyilatkozta a klub honlapjának Bíró Balázs.

„Bíró Balázzsal már a kezdetekkor legalább öt évre terveztünk, az első három évben elért eredményekkel pedig elégedettek lehetünk. Nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodunk, így például a fiatalok, a gyöngyösi játékosok beépítése kapcsán, ezért tulajdonképpen a részünkről egyértelmű volt, hogy szeretnénk továbbmenni az együtt elkezdett úton. Bíró Balázs tehetséges, feltörekvő edző, reméljük, sokáig dolgozhatunk még együtt” – értékelt Nagy Attila, a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke.