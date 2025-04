Vámos Petra: Bízunk abban, hogy Budapesten is tudunk nagyot alkotni

Vámos – akinek Szemerey Zsófi és Szöllősi-Schatzl Nadine személyében két, szintén Eb-bronzérmes magyar klubtársa van – elmondta: a győztes hazai negyeddöntő után „parádés volt a hangulat” a csarnokban, mindenkinek fontos volt Metzben, hogy elődöntőbe jussanak, az idény előtti céljaik között szerepelt a budapesti négyes döntő.

„Minden nyáron több játékos is távozik, így nekünk is idő kellett, hogy csapattá érjünk. Azt gondolom, ez mostanra sikerült, komfortosan érzem magam a pályán és azon kívül is, tudjuk, mire vagyunk képesek, és bízunk abban, hogy Budapesten is tudunk nagyot alkotni. Az biztos, hogy fizikailag és mentálisan is maximálisan felkészülünk majd, aztán meglátjuk, ez mire lesz elég” – tekintett előre a május 31-i és június 1-jei eseményre az irányító.

A 24 éves kézilabdázó a csapata erősségei között említette a nagy variációs lehetőséget és azt, hogy többféle játékrendszerben is tudnak játszani, továbbá azt is fontosnak tartja, hogy minden meccsen van olyan játékosuk, aki új energiát és lendületet tud a pályára vinni.

„Keményen dolgozunk, minden meccsre alaposan felkészülünk. A kezdeti nehézségektől eltekintve én is azt érzem, hogy jó úton haladok, amihez minden segítséget meg is kapok a társaktól és a szakmai stábtól. Önmagamat tudom adni, jó érzés felfedezni, mennyi minden rejlik bennem, és segítenek, hogy ezt ki is hozzam magamból” – mondta Vámos, hozzátéve, hogy a BL végjátéka előtt még vár rájuk a Francia Kupa döntője, valamint a Brest elleni bajnoki is.

A budapesti final fourról azt mondta, magyar csapattársaival megbeszélték, mennyire különleges lesz Magyarországon pályára lépniük, ezért is nagyon motiváltak voltak, hogy a negyeddöntőben extrát nyújtsanak.

„Nagyon izgulok, már alig várom, hogy ott legyünk” – mondta Vámos, akinek együttese az elődöntőben a dán Odensével játszik, amely a negyeddöntőben a Ferencvárost búcsúztatta.

A másik ágon a címvédő Győr a szintén dán Team Esbjerggel találkozik az MVM Dome-ban.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ (Budapest, MVM Dome)

ELŐDÖNTŐ

Május 31., szombat

15.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán)

18.00: Metz (francia)–Odense (dán)

HELYOSZTÓK

Június 1., vasárnap

15.00: bronzmérkőzés

18.00: döntő