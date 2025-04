Sorsoltak a női kézilabda BL-ben, elkerülte egymást a Győr és a Metz az elődöntőben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ (Budapest, MVM Dome)

ELŐDÖNTŐ

Május 31., szombat

15.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán)

18.00: Metz (francia)–Odense (dán)

HELYOSZTÓK

Június 1., vasárnap

15.00: bronzmérkőzés

18.00: döntő

ÖSSZEFOGLALÓ

Tavaly egyszerre sorsolták ki a nők és a férfiak négyes döntőjének párosítását, idén azonban ismét szétválasztották a folyamatot, s hétfőn a hölgyekkel kezdett Bécsben az európai szövetség – a férfiak esetében pénteken 14 órától lesz a sorsolás.

A budapesti final four elődöntőit május 31-én rendezik meg a budapesti MVM Dome-ban, a hatszoros győztes, címvédő Győri Audi ETO KC az elődöntőben ugyanazzal az Esbjerggel csatázik, amelyikkel az előző idényben is találkozott a fináléba jutásért – s amelyet 24–23-ra megvert (a mostani szezon csoportkörében pedig oda-vissza legyőzte). A másik ágon a Szemerey Zsófit, Szöllősi-Schatzl Nadine-t és Vámos Petrát foglalkoztató (a négyes döntőbe története során negyedszer bejutó) Metz méri össze erejét az Odensével, amely a negyeddöntőben a Ferencvárost búcsúztatta 52–51-es összesítéssel.

„A Metz, az Odense és az Esbjerg messze a legjobb ellenfelek, akiket kaphattunk; a négy legjobb csapat jutott be a végjátékba. Azt mondanám, idén bármelyik együttes képes lehet megnyerni a tornát anélkül, hogy az különösebb meglepetés vagy szenzáció lenne. Nagyon erős final four lesz az idei, talán az egyik legerősebb az elmúlt éveket tekintve, szóval mostantól az a legfontosabb, hogy kihasználjuk az időt, amíg el nem indulunk a csapatbusszal, és készen álljunk, mire Budapesten találkozunk a szurkolókkal – fogalmazott Per Johansson, az ETO vezetőedzője a klubja honlapjának a budapesti négyes döntővel kapcsolatban. – Természetesen számomra is óriási élmény, hogy ismerem ezt a nagy eseményt. Tudom, hogyan zajlik, már voltam ott korábban, és sok játékosom is átélte már. Fontos, hogy beszéljünk arról, mi történik majd azon a héten, különösképp azokkal, akik még nem szerepeltek a négy között, hogy minden apróságot tisztázzunk a csapatban. Különleges formátumról beszélhetünk, mert szinte sosem játszunk így – talán évente kétszer fordul elő, hogy elődöntőt és döntőt kell játszani egymás után –, szóval alaposan fel kell készülni. Azt gondolom, nagyon nyílt lesz a final four, de természetesen egyetlen céllal megyünk: hogy ismét megnyerjük. Óriási megtiszteltetés és büszkeség lenne, ha sikerülne megtartani a címet, ha a kupa nálunk maradna. Kiváltságosnak érzem magam, hogy ismét eljutottam a csapatommal a végjátékba, már csak azért is, mert pontosan tudjuk, milyen rögös út vezet idáig. Mi pedig újra ott lehetünk, és azt mondhatom, nagyon nehéz lesz bennünket legyőzni.”

„Izgatottan vártam, hogy kit kapunk ellenfélnek, de nem volt olyan együttes, amely ellen mindenképpen játszani szerettünk volna, de végül ugyanúgy az Esbjerggel játszunk, mint az előző évadban – mondta Kari Brattset Dale, a győri együttes csapatkapitánya. – Azt hiszem, a Győr mindig az esélyesek közt emlegethető, ami egyfajta nyomást is jelent, de ez ok-okozati összefüggésben van azzal, hogy jó csapat vagyunk.”

Az EHF a sorsolás után nem sokkal közzétette, hogy május 31-én 15 órától rendezik meg a Győr–Esbjerg összecsapást, majd 18 órakor kezdődik a Metz–Odense párharc a fináléba jutásért. A bronzmérkőzés és a döntő másnap, azaz június 1-jén lesz az MVM Dome-ban.